Ursula von der Layen, despre aderarea României și Bulgariei la Schengen: „Salut rezultatul pozitiv al discuțiilor informale de la Budapesta” / Președinta Parlamentului European și comisara europeană pentru Afaceri Interne a Uniunii Europene, mesaje de încurajare

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat vineri, 22 noiembrie, discuțiile de la Budapesta ale miniștrilor de Interne din România, Bulgaria și Austria, ce privesc aderarea celor două țări la spațiul Schengen.

„România și Bulgaria aparțin pe deplin spațiului Schengen. Eliminarea controalelor la frontierele terestre interne este ultimul obstacol. Salut rezultatul pozitiv al discuțiilor informale de astăzi, la Budapesta. Urmează decizia oficială a Consiliului European. Să vedem un Schengen mai puternic în 2025”, a scris Ursula von der Leyen pe platforma X.

Și președinta Parlamentului European a avut un mesaj similar.

„Salut evoluția pozitivă de astăzi privind aderarea deplină a României și Bulgariei la spațiul Schengen. Parlamentul European a condus acest apel din prima zi. Un Schengen mai puternic înseamnă o Europă mai puternică. Aștept cu nerăbdare o decizie finală în zilele următoare”, a scris Roberta Metsola pe contul personal de pe rețeaua de socializare X.

— Roberta Metsola (@EP_President) November 22, 2024