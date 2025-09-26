Unul din cinci americani citește știrile în mod regulat pe TikTok, o creștere semnificativă față de 2020

Unul din cinci adulți americani se informează acum în mod regulat pe TikTok, în creștere față de doar 3% în 2020. De fapt, în această perioadă, nicio platformă de socializare nu a înregistrat o creștere mai rapidă a consumului de știri, potrivit unei noi analize a Pew Research Center.

TikTok este cunoscut în primul rând pentru partajarea de videoclipuri scurte și este deosebit de popular în rândul adolescenților.

Dar a devenit, de asemenea, o sursă populară de știri pentru tinerii adulți. Potrivit acestui sondaj, 43% dintre adulții sub 30 de ani spun că citesc știrile pe TikTok, față de 9% în 2020.

Adulții cu vârste cuprinse între 30 și 49 de ani accesează tot mai des știrile pe TikTok: un sfert dintre ei spun că o fac în mod regulat, față de doar 2% în urmă cu cinci ani. Un procent mult mai mic de adulți cu vârste cuprinse între 50 și 64 de ani și 65 de ani și peste spun că accesează în mod regulat știrile pe această platformă (10% și, respectiv, 3% în acest an).

Dacă ne uităm în mod specific la utilizatorii adulți ai TikTok, consumul de știri a crescut, de asemenea, semnificativ în ultimii ani. Mai mult de jumătate dintre utilizatorii TikTok (55%) spun acum că se informează regulat pe această platformă, față de 22% în 2020. TikTok este acum la egalitate cu alte câteva site-uri de socializare – inclusiv X (fostul Twitter), Facebook și Truth Social – în ceea ce privește ponderea utilizatorilor adulți care se informează regulat pe aceste platforme.