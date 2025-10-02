Universitatea Craiova debutează cu o înfrângere împotriva lui Rakow, scor 2-0, în faza ligii a Conference League

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Echipa poloneză Rakow Czestochowa a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia Universitatea Craiova, în prima etapă a grupei Conference League. Oltenii au jucat în zece din minutul 53, relatează News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Prima repriză a meciului de la Sosnowiec a ost dominată de gazde, care au atacat poarta lui Isenko încă din start. Jonathan Brunes a cerut penalty în minutul 10, la intervenţia lui Screciu, dar arbitrul nu a acordat nimic, apoi acelaşi Brunes a şutat, însă Adrian Rus a reuşit să respingă, în minutul 32. Românul de la Rakow, Racoviţan, a fost aproape de gol în minutul 33, în timp ce singura oportunitate pentru elevii lui Rădoi a apărut la şutul pe lângă poartă a lui Baiaram.

Imediat după pauză Pienko a deschis scorul printre picioarele lui Isenko, în minutul 47 pentru ca şase minute mai târziu Screciu să îl faulteze pe Brunes şi, după veificarea VAR, românul a primit cartonaş roşu, fiind eliminat. Isenko a respins şutul lui Ameyaw, în minutul 63, iar în minutul 80 Oskar Repka a majorat avantajul polonezilor.

Acesta a fost şi scorul final, Rakow – Universitatea Craiova 2-0, şi oltenii debutează cu înfrângere în Conference League.