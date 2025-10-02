G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Universitatea Craiova debutează cu o înfrângere împotriva lui Rakow, scor 2-0, în…

Mirel Rădoi la o conferință de presă de la Universitatea Craiova
sursa foto: Facebook/ Universitatea Craiova

Universitatea Craiova debutează cu o înfrângere împotriva lui Rakow, scor 2-0, în faza ligii a Conference League

Sportz3 Oct 0 comentarii

Echipa poloneză Rakow Czestochowa a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia Universitatea Craiova, în prima etapă a grupei Conference League. Oltenii au jucat în zece din minutul 53, relatează News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Prima repriză a meciului de la Sosnowiec a ost dominată de gazde, care au atacat poarta lui Isenko încă din start. Jonathan Brunes a cerut penalty în minutul 10, la intervenţia lui Screciu, dar arbitrul nu a acordat nimic, apoi acelaşi Brunes a şutat, însă Adrian Rus a reuşit să respingă, în minutul 32. Românul de la Rakow, Racoviţan, a fost aproape de gol în minutul 33, în timp ce singura oportunitate pentru elevii lui Rădoi a apărut la şutul pe lângă poartă a lui Baiaram.

Imediat după pauză Pienko a deschis scorul printre picioarele lui Isenko, în minutul 47 pentru ca şase minute mai târziu Screciu să îl faulteze pe Brunes şi, după veificarea VAR, românul a primit cartonaş roşu, fiind eliminat. Isenko a respins şutul lui Ameyaw, în minutul 63, iar în minutul 80 Oskar Repka a majorat avantajul polonezilor.

Acesta a fost şi scorul final, Rakow – Universitatea Craiova 2-0, şi oltenii debutează cu înfrângere în Conference League.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.