Elon Musk cheamă la boicot: „Anulaţi Netflix pentru sănătatea copiilor voştri” / Motivul este „Dead End: Paranormal Park”, un serial animat

Şeful Telsa, Elon Musk, i-a îndemnat cei 227 de milioane de abonaţi ai săi de pe X să renunţe la platforma Netflix, ca reacţie la serialul animat „Dead End: Paranormal Park”, care urmăreşte aventurile unui adolescent transgender, transmite News.ro.

Săptămâna aceasta, gigantul american de streaming Netflix a fost ţinta a numeroase critici din partea internauţilor, care îl acuză că promovează un discurs transgender. Atacurile au fost susţinute în special de Elon Musk, care şi-a îndemnat abonaţii să îşi rezilieze abonamentul la platformă:

„Anulaţi Netflix pentru sănătatea copiilor voştri”, a scris el luni pe reţeaua sa socială X.

Miliardarul are o fiică transgender în vârstă de 21 de ani, care a rupt legăturile cu el, Vivian Jenna Wilson. Musk a devenit obsedat de problemele transsexualilor. Referindu-se la tranziţia fiicei sale, el a numit tratamentul ei medical o „sterilizare”.

La originea controversei în legătură cu Netflix se află „Dead End: Paranormal Park”, un serial animat care urmăreşte aventurile supranaturale ale lui Barney, un adolescent transgender, şi ale Normei, o fată autistă, într-un parc bântuit. Această incluziune a fost respinsă de Elon Musk, care a acuzat producţia că „promovează ideologia transgender” în rândul copiilor, scrie Le Figaro.

„Este inacceptabil”, a reacţionat Musk comentând la observaţia unui utilizator care i-a reamintit că serialul este destinat unui public cu vârsta de peste 7 ani.

Deşi Netflix a renunţat la serial în 2023, fragmente din acesta au fost distribuite din nou pe X de conturi conservatoare precum Libs of TikTok, care afirmă într-un tweet că „Netflix pare să se laude în mod deschis că discriminează persoanele albe”.

Pe Google Trends, căutările „Netflix Elon Musk” şi „boicot Netflix” au explodat în ultimele ore, iar CEO-ul Tesla a distribuit, de asemenea, mai multe postări care semnalau o creştere a numărului de dezabonări de la platformă. Este însă o tendinţă imposibil de verificat, compania nefiind dispusă să comenteze această nouă polemică, notează Le Figaro.

Totuşi, aceste critici s-ar putea să fi contribuit la scăderea acţiunilor gigantului de streaming, care a pierdut miercuri 2,3% din valoarea acţiunilor pe bursă şi a rămas uşor în roşu joi.

Hamish Steele, creatorul serialului, a denunţat pe Bluesky „minciunile şi calomniile”.

„Netflix NU face promovare în acest moment!”, a ţinut el să precizeze. El a adăugat că a primit „e-mailuri homofobe şi antisemite extrem de neplăcute şi ciudate”, care l-au determinat să se retragă temporar de pe reţelele sociale.

Potrivit asociaţiei GLAAD pentru apărarea drepturilor LGBT+, incidentele care vizează persoanele transgender au crescut cu 14% în Statele Unite în perioada mai 2024-aprilie 2025, comparativ cu cele douăsprezece luni anterioare.