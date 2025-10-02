Putin vorbește despre România: „Nu se poate manipula voinţa poporului, aşa cum s-a întâmplat, să zicem, în România” / ”În unele ţări se încearcă interzicerea oponenţilor politici” / Morții din jurul liderului rus

Liderul rus Vladimir Putin a făcut referire, joi, la alegerile prezidenţiale anulate din România, dându-le ca exemplu de „manipulare a voinţei poporului” într-un discurs rostit la forumul de la Valdai, la care participă anual şi care se vrea o contrapondere a Forumului de la Davo, transmite News.ro.

„În unele ţări se încearcă interzicerea oponenţilor politici care au dobândit deja o mare legitimitate şi o mai mare încredere din partea alegătorilor. Ştim, am trecut prin asta”, a spus Putin. „Dar asta nu funcţionează. Interdicţiile nu funcţionează”, a adăugat el, citat de TASS.

Datele studiilor sociologice din ţările europene arată o respingere tot mai puternică a ambiţiilor excesive ale elitelor politice din aceste ţări, susţine liderul de la Kremlin.

„Establishmentul nu vrea să cedeze puterea, recurge la înşelarea directă a propriilor cetăţeni, agravează situaţia la nivel extern, recurge la orice şiretlicuri în interiorul ţărilor lor – din ce în ce mai des la limita legii sau chiar dincolo de ea. Dar nu se pot transforma la nesfârşit procedurile electorale democratice într-o farsă, nu se poate manipula voinţa poporului, aşa cum s-a întâmplat, să zicem, în România”, a subliniat liderul rus.

El a adăugat apoi că astfel de procese se observă în multe ţări.

Potrivit lui Putin, voinţa cetăţenilor este simplă: „Ca liderii ţărilor să se ocupe de problemele cetăţenilor, să aibă grijă de siguranţa şi calitatea vieţii lor, şi nu să alerge după himere”.

Remarcile lui Putin intervin după ce interferenţa rusă a fost invocată atât în alegerile din România, cât şi în cele recente din Republica Moldova, unde forţele proruse au fost înfrânte printr-o mobilizare a electoratului proeuropean.

Mai multe persoane influente care au legătură cu Vladimir Putin au murit în circumstanțe violente sau misterioase.

Vladimir Putin, fost locotenent-colonel al KGB și fost șef al FSB, a fost suspectat de asasinarea mai multor persoane, conform Insider, citat de Știrile Pro TV

Pavel Antov

Pe 25 decembrie 2022, magnatul rus Pavel Antov ar fi căzut de la fereastra unui hotel din Rayagada, India, la câteva zile după ce a împlinit 65 de ani.

Politicianul și milionarul a criticat pe războiul dintre Putin și Ucraina după un atac cu rachete la Kiev, la începutul acestui an, dar a șters rapid mesajul și a susținut că altcineva l-a scris, a relatat BBC.

Ravil Maganov

Președintele Lukoil, Ravil Maganov, a criticat în mod deschis invazia Rusiei în Ucraina, potrivit CNBC.

La scurt timp după începerea războiului, compania petrolieră a cerut „încetarea cât mai rapidă a conflictului armat”, potrivit raportului.

Maganov a murit în mod misterios. El ar fi căzut de la fereastra unui spital din Moscova în septembrie 2022. Conform unei declarații făcută de Lukoil, care a fost eliminată între timp, a precizat că acesta a murit „în urma unei boli grave”.

Dan Rapoport

Omul de afaceri Dan Rapoport a condamnat public războiul dintre Rusia și Ucraina pe rețelele de socializare de mai multe ori și a subliniat sprijinul său pentru Ucraina, a relatat Daily Beast.

El a fost găsit mort în fața unei clădiri de apartamente din Washington, D.C., în august 2022. Poliția a declarat că avea la el un permis de conducere din Florida, o pălărie neagră și puțin peste 2.500 de dolari când a fost găsit.

Mikhail Lesin

Ministrul rus al presei, Mihail Lesin, a fost găsit mort, posibila cauză fiind un „traumatism cu un obiect contondent”, care l-ar fi lovit în cap. Cadavrul a fost găsit într-o cameră de hotel din Washington, DC, în noiembrie 2015.

Lesin, care a fondat rețeaua de televiziune în limba engleză Russia Today (RT), se gândea, înainte de moartea sa, să încheie un acord cu FBI pentru a se proteja de acuzațiile de corupție, potrivit Daily Beast.

Timp de ani de zile, Lesin a fost în centrul vieții politice din Rusia și ar fi știut multe despre mecanismele interne ale rușilor influenți, bogați și puternici.

Boris Nemtsov

Boris Nemțov a fost un fost viceprim-ministru al Rusiei în timpul lui Boris Elțîn, care a devenit apoi un mare critic al lui Putin, acuzându-l că este în solda oligarhilor.

El a fost împușcat de patru ori în spate, la doar câțiva metri de Kremlin în timp ce se întorcea acasă de la un restaurant, în 2015.

Boris Berezovsky

Boris Berezovsky a fost un oligarh rus care a fugit în Marea Britanie după ce s-a certat cu Putin. În timpul exilului său, el a amenințat că îl va doborî pe Putin prin forță. A fost găsit mort în locuința sa din Berkshire în martie 2013, aparent ca urmare a unei sinucideri.

Berezovsky a fost găsit mort în baie, cu o legătură în jurul gâtului. Medicul legist nu a putut explica cum a murit. Poliția britanică a investigat, în mai multe rânduri, presupuse tentative de asasinat împotriva sa.

Natalia Estemirova

Natalia Estemirova a fost o jurnalistă care a lucrat cu Anna Ștefanovna Politkovskaia, o militantă pentru respectarea drepturilor omului, cunoscută pentru poziția ei critică față de politica dusă de Kremlin în Cecenia.

A fost răpită în 2009 din fața casei sale și a fost găsită ulterior într-o pădure din apropiere, având răni de armă la cap. Nimeni nu a fost condamnat pentru uciderea ei.

Stanislav Markelov și Anastasia Baburova

Avocatul specializat în drepturile omului Stanislav Markelov a reprezentat-o pe Politkovskaia și pe alți jurnaliști care l-au criticat pe Putin.

El a fost împușcat de un bărbat înarmat și mascat lângă Kremlin în 2009. Jurnalista Anastasia Baburova, care se plimba cu el, a fost și ea împușcată când a încercat să-l ajute.

Alexander Litvinenko

Alexander Litvinenko a fost un fost agent KGB care a murit la trei săptămâni după ce a băut o ceașcă de ceai, în 2006, la un hotel din Londra. În băutură ar fi avut poloniu-210, o substanță mortală.

Litvinenko era foarte critic la adresa lui Putin, acuzându-l, printre altele, că a aruncat în aer un bloc de apartamente și că a ordonat uciderea jurnalistei Anna Politkovskaia.

Anna Politkovskaia

Anna Politkovskaia a fost o jurnalistă rusă care l-a criticat intens pe Putin. În cartea sa, intitulată „Rusia lui Putin”, ea l-a acuzat pe președintele rus că și-a transformat țara într-un stat polițienesc. Ea a fost ucisă în 2006 de către ucigași plătiți care au împușcat-o de la mică distanță. Tragedia a avut loc într-un lift.

Cinci bărbați au fost condamnați pentru uciderea ei, dar judecătorul a constatat că a fost vorba de o crimă pe bază de contract. 150.000 de dolari au fost plătiți de „o persoană necunoscută” pentru asasinarea sa.

Paul Klebnikov

Paul Klebnikov a fost redactorul-șef al ediției rusești a revistei Forbes. El a scris de nenumărate ori despre corupția din Rusia și despre viețile controversare ale rușilor bogați.

El a fost ucis în 2004, într-un schimb de focuri de armă. Acesta a fost împușcat dintr-o mașină, fiind vorba aparent un asasinat la comandă, potrivit Comitetului pentru protecția jurnaliștilor.

Serghei Iușenkov

Serghei Iușenkov a fost un politician rus care a încercat să demonstreze că statul rus se află în spatele atentatului cu bombă asupra unui bloc de apartamente.

El a fost ucis în 2003 într-un asasinat. Acesta a fost împușcat în piept, la doar câteva ore după ce organizația sa politică, Rusia Liberală, fusese recunoscută de Ministerul Justiției ca partid, a relatat BBC.