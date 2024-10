Unilever s-a retras de pe piața din Rusia

Multinaționala Unilever și-a vândut filiala din Rusia, devenind cea mai recentă dintr-o lungă serie de companii care au ales să renunțe la operațiunile din Rusia, la mai bine de doi ani și jumătate de la invazia din Ucraina, potrivit Euronews.

Activitatea din Rusia a fost achiziționată de Arnest Group, un producător local care a cumpărat deja mai multe alte întreprinderi occidentale, pe măsură ce tot mai multe companii aleg să părăsească țara.

Pe lângă afacerile din Rusia, vânzarea include și operațiunile Unilever din Belarus, într-o tranzacție în valoare de aproximativ 600 de milioane de euro, potrivit Financial Times.

În prezent, Unilever produce o varietate de bunuri, inclusiv Axe, Horlicks, Ben & Jerry’s, Lipton, cu mărci în peste 190 de țări. Compania este împărțită în cinci ramuri: îngrijire la domiciliu, frumusețe și bunăstare, nutriție, îngrijire personală și înghețată. De asemenea, compania are operațiuni de cercetare și dezvoltare în India, Pakistan, China, Regatul Unit, Țările de Jos și SUA.

Hein Schumacher, directorul general (CEO) al Unilever, a declarat: „Unilever a finalizat astăzi vânzarea filialei sale din Rusia către Arnest Group, un producător rus de parfumuri, cosmetice și produse de uz casnic”.

„Vânzarea include toate activitățile Unilever din Rusia și cele patru fabrici ale sale din țară. Afacerile noastre din Belarus sunt, de asemenea, incluse în vânzare”.

„În ultimul an, am pregătit cu atenție afacerea Unilever Rusia pentru o potențială vânzare. Această activitate a fost foarte complexă și a implicat separarea platformelor IT și a lanțurilor de aprovizionare, precum și migrarea mărcilor către chirilică”.

„Finalizarea vânzării pune capăt prezenței Unilever Rusia în țară.”

Companiile occidentale continuă să abandoneze Rusia

O serie de companii occidentale au părăsit Rusia prin vânzarea sau închiderea operațiunilor lor din țară, încă de la începutul războiului. Printre acestea se numără HSBC, Volkswagen, Renault, Heineken, Danone și multe altele.

Unilever, precum și alți giganți precum Nestlé, au rămas mult mai mult decât colegii lor. Acest lucru a dus, cum era de așteptat, la reacții și critici severe împotriva acestor companii, care au fost criticate pentru că au continuat să acorde prioritate vânzărilor în Rusia.

Cu toate acestea, pentru unele companii, rămânerea mai lungă în Rusia nu a fost întotdeauna o alegere de afaceri atent calculată, deoarece guvernul a pus obstacole semnificative pentru a le împiedica să plece.

Printre acestea s-au numărat încercarea de a prelua activele companiilor occidentale care doreau să plece și scăderea deliberată a evaluării companiilor. Astfel de măsuri au dus la întârzierea plecării, precum și la diverse acțiuni în justiție.