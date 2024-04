Unei femei i-a fost redată complet vederea, după o intervenție chirurgicală la Spitalul de Neurochirurgie din Iași / Medicii i-au eliminat o tumoră oculară rară, de patru centimetri

O femeie de 41 de ani din judeţul Bacău a fost operată la Iaşi, după ce medicii i-au descoperit o tumoră oculară de patru centimetri care începuse să-i afecteze vederea, transmite News.ro.

Adriana Ghibilic a ajuns de la Bacău la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi, iar în urma investigaţiilor, medicii i-au descoperit o tumoră oculară de aproximativ patru centimetri.

“Este şocant pentru fiecare care trece prin aşa ceva. În urma unei crize de fiere, am căzut şi am ajuns la Spitalul din Moineşti, iar în urma unui CT mi s-a descoperit o formaţiune expansivă la nivelul globului ocular, fără limită de separaţie. Domnul doctor de acolo a luat legătura cu domnul doctor Lucian Eva şi aşa am ajuns în cel mai scurt timp la spitalul de Neurochirurgie Iaşi. Am venit la Iaşi, mi-au făcut toate investigaţiile medicale şi au constatat că trebuie operaţie“, a declarat pacienta.

Intervenţia chirurgicală a decurs fără probleme, iar tumora a fost eliminată.

“Începuse să-şi piardă încetul cu încetul vederea la ochiul stâng. După multiple investigaţii s-a pus diagnosticul de tumoră intraorbitală. Acestea sunt tumori rare şi sunt puţine centre din ţară care fac intervenţii de acest gen. A fost supusă intervenţiei chirurgicale, s-a reuşit o rezecţie completă a leziunii tumorale, iar pacienta şi-a recăpătat integritatea vederii. Din punctul nostru de vedere, este considerată vindecată“, a afirmat medicul Lucian Eva, managerul Spitalului de Neurochirurgie din Iaşi.

Anual, la spitalul ieşean sunt operate 15 tumori de acest gen.

Medicul Lucian Eva susţine că “e dificil a opera orbita, pentru că este o cavitate mică, în care toate elementele anatomice aflate în interior sunt funcţionale“.