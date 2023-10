Un tanc israelian a lovit din greşeală o poziţie egipteană

Un tanc israelian a tras din greşeală asupra unei poziţii egiptene, a anunţat duminică un purtător de cuvânt al forţelor armate ale Israelului (IDF) într-un comunicat preluat de Reuters şi AFP.

Lovitura accidentală a avut loc în apropiere de frontieră şi de Kerem Shalom, localitate israeliană aflată lângă Fâşia Gaza.

„Incidentul este în curs de anchetare, iar detaliile sunt reexaminate. IDF îşi exprimă regretul cu privire la incident”, arată comunicatul, fără a da alte detalii.

BREAKING: Israel tank accidentally fires and hits an Egyptian post near the border in the area of Kerem Shalom. Under investigation. Saw these tanks earlier today outside Kibbutz Be’eri: pic.twitter.com/TJ34LPZzEH

— Shiv Aroor (@ShivAroor) October 22, 2023