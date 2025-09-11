Un tablou de Rubens, despre care se credea că a dispărut din 1613, a fost găsit la Paris

Un tablou al celebrului pictor Peter Paul Rubens (1577-1640), despre care se credea că a dispărut din 1613, a fost descoperit la Paris, într-o reşedinţă particulară, a indicat miercuri licitatorul care a făcut această descoperire, transmite Agerpres.

„Este o capodoperă, un Hristos pe cruce, pictat în 1613, care dispăruse şi pe care l-am regăsit în septembrie 2024, în timpul inventarierii şi vânzării unei reşedinţe din arondismentul 6 al Parisului”, a precizat pentru AFP Jean-Pierre Osenat, preşedintele casei de licitaţii care îi poartă numele şi care va scoate tabloul la vânzare pe 30 noiembrie.

„Este ceva extrem de rar şi o descoperire extraordinară care îmi va marca întreaga carieră de licitator”, a adăugat acesta.

„A fost pictat de Rubens la apogeul talentului său şi a fost autentificat de profesorul Nils Büttner”, specialist în artă germană, flamandă şi olandeză din secolele XV-XVI şi preşedinte al Rubenianum, un institut din Anvers aflat lângă fosta casă-atelier a lui Rubens şi care se ocupă cu studiul operei sale, a explicat Osenat.

„Eram în grădina lui Rubens şi mă plimbam în timp ce comitetul de experţi delibera asupra autenticităţii tabloului, când m-au sunat să îmi spună: ‘Jean-Pierre, avem un nou Rubens!'”, a povestit acesta emoţionat.

Acest tablou „este o veritabilă profesiune de credinţă şi un subiect predilect pentru Rubens, un protestant convertit la catolicism”, a continuat Osenat, precizând că opera se află într-o stare „foarte bună” de conservare.

Piesa a fost identificată pornind de la o gravură şi autentificată în urma unei „lungi anchete şi a unor examene tehnice, precum radiografii şi analiza pigmenţilor”, a mai explicat Osenat.

Deşi pictorul a realizat numeroase lucrări pentru Biserică, această capodoperă, cu dimensiunile de 105,5 pe 72,5 centimetri, era probabil destinată unui colecţionar privat. Ea a aparţinut lui William Bouguereau, un pictor din secolul al XIX-lea, apoi proprietarilor reşedinţei pariziene unde a fost descoperită.