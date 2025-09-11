G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un tablou de Rubens, despre care se credea că a dispărut din…

Tablou Rubens
Screenshot Facebook, Osenat

Un tablou de Rubens, despre care se credea că a dispărut din 1613, a fost găsit la Paris

Articole11 Sep 0 comentarii

Un tablou al celebrului pictor Peter Paul Rubens (1577-1640), despre care se credea că a dispărut din 1613, a fost descoperit la Paris, într-o reşedinţă particulară, a indicat miercuri licitatorul care a făcut această descoperire, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Este o capodoperă, un Hristos pe cruce, pictat în 1613, care dispăruse şi pe care l-am regăsit în septembrie 2024, în timpul inventarierii şi vânzării unei reşedinţe din arondismentul 6 al Parisului”, a precizat pentru AFP Jean-Pierre Osenat, preşedintele casei de licitaţii care îi poartă numele şi care va scoate tabloul la vânzare pe 30 noiembrie.

„Este ceva extrem de rar şi o descoperire extraordinară care îmi va marca întreaga carieră de licitator”, a adăugat acesta.

„A fost pictat de Rubens la apogeul talentului său şi a fost autentificat de profesorul Nils Büttner”, specialist în artă germană, flamandă şi olandeză din secolele XV-XVI şi preşedinte al Rubenianum, un institut din Anvers aflat lângă fosta casă-atelier a lui Rubens şi care se ocupă cu studiul operei sale, a explicat Osenat.

„Eram în grădina lui Rubens şi mă plimbam în timp ce comitetul de experţi delibera asupra autenticităţii tabloului, când m-au sunat să îmi spună: ‘Jean-Pierre, avem un nou Rubens!'”, a povestit acesta emoţionat.

Acest tablou „este o veritabilă profesiune de credinţă şi un subiect predilect pentru Rubens, un protestant convertit la catolicism”, a continuat Osenat, precizând că opera se află într-o stare „foarte bună” de conservare.

Piesa a fost identificată pornind de la o gravură şi autentificată în urma unei „lungi anchete şi a unor examene tehnice, precum radiografii şi analiza pigmenţilor”, a mai explicat Osenat.

Deşi pictorul a realizat numeroase lucrări pentru Biserică, această capodoperă, cu dimensiunile de 105,5 pe 72,5 centimetri, era probabil destinată unui colecţionar privat. Ea a aparţinut lui William Bouguereau, un pictor din secolul al XIX-lea, apoi proprietarilor reşedinţei pariziene unde a fost descoperită.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags:
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.