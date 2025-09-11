NASA interzice cetățenilor chinezi să lucreze în programele sale spațiale

NASA a început să interzică cetățenilor chinezi cu vize valabile să lucreze în cadrul programelor sale, subliniind intensificarea cursei spațiale dintre SUA și China, potrivit The Guardian.

Schimbarea de politică a fost raportată pentru prima dată de Bloomberg News și confirmată de agenția guvernamentală americană.

„NASA a luat măsuri interne referitoare la cetățenii chinezi, inclusiv restricționarea accesului fizic și cibernetic la facilitățile, materialele și rețeaua noastră pentru a asigura securitatea muncii noastre”, a declarat miercuri secretarul de presă al NASA, Bethany Stevens.

Potrivit Bloomberg, cetățenii chinezi aveau anterior dreptul să lucreze ca contractori sau studenți care contribuiau la cercetare, dar nu ca angajați.

Însă, pe 5 septembrie, mai multe persoane au declarat pentru publicație că au fost brusc blocate din sistemele IT și li s-a interzis participarea la întâlniri față în față. Aceștia au vorbit sub condiția anonimatului.

Măsura vine pe fondul escaladării retoricii anti-China sub administrația președintelui Donald Trump. SUA și China sunt în competiție pentru a trimite echipaje pe Lună.

Programul american Artemis, o continuare a misiunilor Apollo din 1969-1972, are ca obiectiv o aselenizare în 2027, dar a suferit depășiri de costuri și întârzieri.

China, în schimb, își propune să-și trimită „taikonauții” pe Lună până în 2030 în cadrul programului său și a avut recent mai mult succes în respectarea termenelor limită.

„În prezent, ne aflăm într-o a doua cursă spațială”, a declarat miercuri Sean Duffy, administratorul interimar al NASA, în cadrul unei conferințe de presă referitoare la descoperirile făcute de un rover american pe Marte.

„Chinezii vor să ajungă pe Lună înaintea noastră. Acest lucru nu se va întâmpla. America a fost lider în domeniul spațial în trecut și va continua să fie lider în domeniul spațial și în viitor.”

China încearcă, de asemenea, să devină prima țară care aduce o probă de pe suprafața marțiană, cu o misiune robotizată programată să fie lansată în 2028 și să aducă roci înapoi în 2031.

Între timp, administrația Trump a semnalat prin propunerea sa de buget că dorește să anuleze misiunea planificată de aducere a probelor de sol de pe Marte (MSR), un proiect comun cu Agenția Spațială Europeană.

Aceasta a sugerat că misiunea ar putea fi realizată în schimb de o misiune cu echipaj, deși nu au fost furnizate detalii concrete.