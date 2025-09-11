Cresc de 60 de ori amenzile date persoanelor fizice pentru distrugerea pomilor și a băncilor din parcurile bucureștene, dar amenzile maxime pentru firmele care taie copaci rămân neschimbate – proiect de hotărâre a primăriei

Primăria București a lansat joi în dezbatere un proiect de hotărâre care crește de 60 de ori amenzile date persoanelor fizice pentru distrugerea spațiilor verzi și a parcurilor din Capitală, potrivit documentului publicat de instituție. În schimb, amenda maximă pentru firmele care defrișează ilegal rămâne neschimbată, după cum arată proiectul care vizează modificarea normelor de protecție a spațiilor verzi, norme ce datează din 2009.

Nu e clar din document de ce amenda maximă pentru firmele care defrișează ilegal rămâne neshimbată la 5.000 de lei – o sumă mică pentru un dezvoltator imobiliar, de exemplu.

Modificările pe care le aduce acest proiect sunt următoarele:

· Se propune creșterea cuantumului pentru contravențiile cu impact major asupra spațiilor verzi și arborilor.

Astfel, pentru defrișarea neavizată a oricărui arbore, tăierea de ramuri (toaletări) neavizate, transplantarea arborilor neavizată, distrugerea mobilierului urban, deteriorarea aleilor, căilor de acces, sistemelor de irigații, etc. cuantumul amenzii a fost mărit după cum urmează:

– pentru persoane fizice: creștere de la 50-100 lei → la 3.000-5.000 lei;

– Pentru persoane juridice: de la 1.000-5.000 lei → la 4.500-5.000 lei;

Pentru defrișarea neavizată a arbuștilor, aruncarea de ambalaje, hârtie, sticle etc. pe spațiul verde, prinderea faunei specifice ecosistemului parcurilor cuantumul amenzii a fost mărit după cum urmează:

– pentru persoane fizice: de la 100-200 lei → la 200-500 lei;

– Pentru persoane juridice: de la 1.000-2.500 lei → la 1.000-3.000 lei;

Pentru defrișarea și toaletarea neavizate a oricărui arbore ocrotit sau remarcabil, deteriorarea spațiilor verzi prin realizarea de lucrări de construcții, nerespectarea obligativității de execuție a plantării în compensare, etc. cuantumul amenzii a fost mărit după cum urmează:

– pentru persoane fizice: de la 300-1.000 lei → la 4.000-5.000 lei;

– Pentru persoane juridice: de la 2.500-5.000 lei → la 4.500-5.000 lei;

· Se completează lista faptelor ilicite sancționabile, precum diminuarea intenționată a suprafeței de spațiu verde prin acoperirea cu beton, asfalt, dale sau alte materiale ce împiedică vegetația să se dezvolte, practică întâlnită mai ales pe terenuri private unde spațiul verde este transformat în parcare sau curte betonată. Noile prevederi stabilesc aplicarea de amenzi corespunzătoare pentru fiecare metru pătrat de spațiu verde distrus.

· Se elimină obligativitatea ștampilei și a acordului asociației de locatari/proprietari pe cererea de aviz pentru toaletarea sau defrișarea vegetației din jurul imobilelor.

· se introduce obligația de documentare fotografică și, după caz, tomografică a solicitărilor de avizare pentru lucrările de defrișare sau toaletare și obligația de notificare și documentare post-intervenție.

· Se elimină interdicția generală privind accesul persoanelor pe spațiile verzi din parcuri și grădini publice.

Norme de protecție pentru spațiile verzi din București – propunere