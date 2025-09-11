G4Media.ro
VIDEO Ucraina a atacat cu o dronă o navă de război a…

Navă Rusia, Marea Neagră
Screenshot Instagram

VIDEO Ucraina a atacat cu o dronă o navă de război a Rusiei, într-un port de la Marea Neagră

11 Sep

Forţele serviciilor de informaţii militare ucrainene (GUR) au folosit miercuri o dronă de atac pentru a viza nava de război rusă MPSV07 din Flota de la Marea Neagră, evaluată la aproximativ 60 de milioane de dolari, în timp ce aceasta efectua o operaţiune de recunoaştere în apropierea portului rusesc Novorossik, a relatat GUR într-un comunicat publicat joi şi citat de EFE, transmite Agerpres.

Potrivit comunicatului, Rusia a început să utilizeze această navă în 2015. Marina rusă are doar patru nave de acest tip.

MPSV07 este dotată cu echipamente de comunicaţii, control şi detectare radioelectronice care au fost parţial distruse în atac, potrivit GUR, care a precizat că nava va avea nevoie de reparaţii „costisitoare” care o vor face nefuncţională ceva timp.

În timpul acestui război, Ucraina a atacat în mod repetat nave şi ambarcaţiuni ruse desfăşurate în Marea Neagră cu drone maritime şi aeriene.

 

