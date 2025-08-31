Un stat australian va interzice sticlele emblematice de sos de soia în formă de pește

Un stat australian va interzice recipientele pentru sos de soia în formă de pește, ca parte a unei interdicții mai ample privind plasticul de unică folosință, transmite BBC.

Recipientele emblematice au devenit un element de bază în multe restaurante asiatice și localuri cu mâncare la pachet din întreaga lume, iar magazinele și întreprinderile din Australia de Sud vor avea interdicția de a le vinde sau distribui începând de luni.

„Fiecare recipient în formă de pește este utilizat doar câteva secunde, dar rămâne în mediu zeci sau sute de ani dacă este aruncat”, a declarat la începutul acestei luni Susan Close, ministrul mediului și vicepremierul Australiei de Sud.

Măsura se bazează pe legislația adoptată în 2023, care a interzis, printre altele, pungile de plastic din supermarketuri, paiele de plastic, agitatoarele pentru băuturi, bețișoarele de urechi și confetiile.

Guvernul Australiei de Sud afirmă că a implementat această politică pentru a „reduce poluarea, emisiile de carbon și pentru a proteja viața marină”.

Deși recipientele pentru sosul de soia sunt fabricate dintr-un plastic reciclabil – polietilenă – dimensiunile lor reduse fac ca acestea să fie greu de procesat corespunzător de către mașini. Acest lucru înseamnă că, de multe ori, ele nu sunt reciclate.

Interdicția care intră în vigoare luni se aplică tuturor recipientelor de sos de soia de 30 ml preumplute, care au capac, dop sau închizător.

Dar pachetele de sos de soia în formă de pește, inventate de Teruo Watanabe în Japonia în 1954, sunt probabil cea mai mare cantitate de cunoscute.

Acestea au fost inițial fabricate din ceramică sau sticlă, înainte de a deveni din plastic, și au devenit rapid o modalitate populară de a stropi sos de soia pe sushi la pachet.

Oamenii vor putea în continuare să consume sos de soia cu sushi, deoarece sticlele mari și plicurile de sos de soia nu sunt afectate de interdicție.

Oficialii australieni au declarat că, fără măsuri, fluxul anual de plastic în ocean s-ar tripla până în 2040, ajungând la 29 de milioane de tone pe an.

O comparație globală a gestionării deșeurilor din plastic a plasat Australia pe locul șapte dintre 25 de țări pentru eforturile sale generale de control al poluării cu plastic.