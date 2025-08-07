Un stat australian îi oferă o compensaţie de două milioane de dolari unei femei închise timp de 20 de ani pentru că şi-ar fi ucis cei patru copii și care a fost exonerată de acuzații

Statul australian New South Wales i-a oferit o compensaţie de două milioane de dolari australieni (1,3 milioane de dolari SUA – n. red.) unei femei închise pe nedrept 20 de ani pentru că şi-ar fi ucis cei patru copii, dar avocata ei a respins suma ca „inechitabilă şi incorectă”, transmite joi agenţia de știri Reuters, citată de Agerpres.

Kathleen Follbigg, acum în vârstă de 58 de ani, a fost condamnată în 2003 pentru trei omoruri şi pentru ucidere din culpă. Copiii ei au murit la vârste între 19 zile şi 18 luni, într-un interval de zece ani, între 1989 şi 1999.

Procuratura a susţinut că femeia şi-a sufocat copiii, dar nu au existat dovezi materiale în sprijinul acuzaţiilor.

Condamnarea iniţială a fost la 40 de ani de închisoare, redusă ulterior la apel la 30 de ani, din care 25 fără posibilitate de eliberare condiţionată. Tabloidele o numiseră la vremea respectivă „femeia urâtă cel mai mult în Australia” sau „mamă monstruoasă”.

Follbigg a fost graţiată şi eliberată în 2023, iar sentinţa a fost anulată în urma unei anchete independente care a găsit dovezi ştiinţifice privind posibilitatea ca decesele copiilor să fi avut loc din cauze naturale sau să fi fost provocate de o mutaţie genetică. În 2019, o anchetă judiciară stabilise că dovezile o făceau pe condamnată şi mai vinovată, însă o altă investigaţie, condusă de Thomas Bathurst, fost preşedinte al Curţii Supreme din New South Wales, a revizuit condamnările în 2022 şi a conchis că există îndoieli rezonabile privind vinovăţia.

Joi, procurorul general al aceluiaşi stat, Michael Daley, a declarat că guvernul a făcut o plată benevolă către Follbigg după „consideraţii extinse” privind cererea ei de despăgubiri formulată în iulie anul trecut. O astfel de plată nu este urmarea unei obligaţii legale, explică Reuters.

Avocata Rhanee Rego a susţinut însă că suma este „profund inechitabilă şi incorectă”, deoarece nu reflectă durerea şi suferinţele îndurate de clienta ei, care nu şi-a pierdut doar copiii, ci şi 20 din cei mai frumoşi ani din viaţă” şi continuă să resimtă efectele de durată ale traumei.

„Suma oferită este un afront moral” şi este „dureros de necorespunzătoare şi de nejustificat etic”, iar „sistemul a nedreptăţit-o încă o dată pe Kathleen Follbigg”, a afirmat Rego, care a cerut o anchetă privind modul în care a fost stabilită compensaţia.