Un sibian a cumpărat fabrica de ciorapi Ciserom Sebeș / Va urma o concediere colectivă / ”Producem o pereche de șosete cu 17 lei și o vindem cu 5 lei. Nu se poate continua așa”

Fabrica de ciorapi Ciserom din Sebeș se va închide la câteva luni după ce pachetul majoritar a fost preluat de un om de afaceri sibian, anunță Turnul Sfatului.

Urmează aici o concediere colectivă, însă sibianul a precizat că lucrurile erau clare din acest punct de vedere încă dinaintea preluării, planul său de a o repune pe profit a eșuat.

”După ce am avut acces în totalitate la documentele contabile, am realizat însă că acest lucru este imposibil. În acest moment, producem o pereche de șosete cu 17 lei și o vindem cu 5 lei. Nu se poate continua așa. (…) Am creditat eu societatea ca să putem stinge un credit, însă mai este încă unul, pe care probabil tot eu îl voi achita. Nu vreau să intrăm în insolvență, nu cred că se va ajunge acolo și nu-mi doresc acest lucru”, a declarat omul de afaceri pentru Turnul Sfatului.

Potrivit ultimelor date de la Ministerul Finanțelor, Ciserom SA a raportat pentru anul 2023 o cifră de afaceri de peste 19 milioane de lei. A avut pierderi de 1,8 milioane de de lei.