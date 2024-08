Un lider al mişcării palestiniene Fatah, ucis într-un atac israelian în sudul Libanului

Un lider al aripii militare a Fatah, Brigăzile Martirilor Al-Aqsa, Khalil Maqdah, a fost ucis miercuri, în timp ce circula într-o maşină, în oraşul Saida, în sudul Libanului, anunţă liderul organizaţiei palestiniene şi o sursă din cadrul securităţii libaneze, relatează AFP, transmite News.ro.

Este pentru pirma oară de la începutul în urmă cu peste zece luni a unor schimburi de tiruri la frontieră când este vizat un reprezentant al formaţiunii preşedintelui palestinian Mahmoud Abbas.



Atacul israelian a vizat maşina lui Khalil Maqdah, care a fost ucis, potrivit unei surse din domeniul securităţii.

Khalil Maqdah ”a fost vizat de un atac israelian la Saida”, a declarat AFP un oficial de rang înalt din cadrul Fatah Fathi Abou Al-Aradat.

O sursă din cadrul securităţii libaneze a declarat AFP că atacul a vizat maşina acestuia, în timp ce circula în apropierea unor tabere palestiniene situate lângă Saida, principalul oraş din sudul Libanului.



Des médias libanais rapportent une frappe israélienne sur un véhicule dans le camp de réfugiés palestiniens de Mieh Mieh.

Un corespondent AFP a văzut maşină în flăcări, din care salvatori au scos un corp.

Comandantul Brigăzilor Martirilor Al-Aqsa, Mounir Maqdah, a confirmat postului al-Mayadeen, cu sediul la Beirut, că tirul l-a vizat pe fratele său Khalil Maqdah.

El a precizat că acesta era un oficial militar de rang înalt al Fatah şi făcea parte din aceste Brigăzi.

”Asasinarea” lui Khalil Maqdah este ”o dovadă în plus că Israelul vrea să incendieze regiunea şi să o arunce într-un război larg”, acuză miercuri un membrru al Comitetului Central al Fatah, la Ramallah, unde se află sediul Autorităţii Palestiniene, în Cisiordania ocupată.

De la începutul Războiului din Fâşia Gaza, în octombrie, mişcarea islamistă libaneză Hezbollah şi aliaţii săi, inclusiv mişcarea islamistă palestiniană Hamas, revendică atacuri împotriva Israelului din sudul Libanului.

Însă Fatah nu a anunţat că ia parte la aceste violenţe.

Armata israeliană replică prin raiduri în adâncime în Liban şi ţintind lideri ai Hezbollahului şi ai aliaţilor palestinieni şi libanezi ai acestuia.