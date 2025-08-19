G4Media.ro
Un italian a fost operat sub anestezie locală pentru cancer de prostată, în timp ce se afla în Caraibe / Un spital din Torino folosește realitatea virtuală pentru a reduce stresul operației

Ochelarii cu realitate virtuală distrag atenția pacientului în timpul noii intervenții chirurgicale minim invazive. Se poate alege imersiunea, spațiul sau pădurea amazoniană, cu muzică de fundal.

Se întâmplă la Spitalul Molinette din Torino, unde a început un studiu care vizează minimizarea riscurilor operatorii pentru acest tip de tratament, relatează Corriere della Sera.

Pacienții supuși procedurii inovatoare petrec perioada în care se află în sala de operații purtând vizoare care proiectează o realitate virtuală, pentru a reduce stresul asociat procedurii.

Nu este doar un gadget pentru a distrage atenția, ci un adevărat instrument de sprijin psihologic și de gestionare a durerii care deschide noi perspective pentru procedurile medicale invazive, susțin medicii. Nu numai atât. Fiecare pacient poate alege lumea care îi place, fie ea subacvatică sau în spațiu, pe o plajă din Caraibe sau în pădurea amazoniană, toate, corelate cu o muzică de fundal liniștitoare difuzată prin difuzoare integrate care se închid dacă este necesar pentru a permite pacientului să interacționeze cu mediul din sala de operație.

Astfel, profesorul Marco Oderda și doctorul Alessandro Marquis au efectuat cu succes primele proceduri de terapie focală pentru cancerul de prostată la Departamentul universitar de urologie al Orașului Sănătății și Științei din Torino, utilizând tehnologia Echolaser, cu TPLA (ablație transperineală cu laser).

Această procedură reprezintă un progres important în tratamentul minim invaziv al cancerului de prostată, deoarece permite intervenții foarte țintite asupra anumitor tipuri de leziuni tumorale localizate, cu scopul de a păstra funcția organului și calitatea vieții pacientului.

