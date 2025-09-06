G4Media.ro
Un fan în vârstă de 12 ani, aclamat drept „regele spectacolului” de…

Sursa foto: Twitter / Coldplay

Un fan în vârstă de 12 ani, aclamat drept „regele spectacolului” de solistul trupei Coldplay după ce a purtat o coroană la concert

Un fan Coldplay în vârstă de 12 ani a fost aclamat drept „regele spectacolului” de către Chris Martin, liderul trupei, după ce a purtat o coroană la unul dintre concertele lor, weekendul trecut pe stadionul Wembley, transmite BBC.

El avea coroana de pe vremea când juca într-o piesă de teatru la școală și a purtat-o în speranța de a fi văzut pe ecrane. „Fiind într-o mulțime imensă, nu credeam că voi atrage atât de multă atenție,” a spus el.

Issac a purtat pentru prima dată coroana când a urmărit Cupa Mondială de Rugby Feminin la Franklin’ Gardens din oraș, după piesa sa școlară din iunie. „Am ajuns și pe marele ecran acolo, în fața a 20.000 de oameni și nu credeam că voi ajunge pe Wembley,” a spus el.

Martin i-a cântat un cântec lui Issac, spunând: „Vă mulțumim că ați venit astăzi să vedeți trupa noastră cântând, înălțimea voastră regală, regele acestui spectacol.”

Issac și familia sa au spus că sunt mari fani ai trupei și că au mai fost la concerte. După concert, Isac a spus că s-a simțit ca o vedetă fiindcă toată lumea îi cerea să facă poze cu el.

