Un dentist italian profesează încă la 93 de ani. Spune că totul e genetică: ”Mănânc și dorm când am chef. Îmi pun 10 lingurițe de zahăr în ceai” / Face sport în fiecare zi, tenis de masă, pentru a-și menține reflexele

Luigi Lajolo are un cabinet stomatologic în Roma din 1969. Vine la serviciu în fiecare zi, în ciuda vârstei de 93 de ani. „Mă face să mă simt viu„, explică el pentru Corriere della Sera.

„Sunt convins că atunci când încetezi să muncești și, prin urmare, să te mai simți „util” cuiva, încetezi și să trăiești. Dragostea sau afecțiunea nu sunt suficiente: contează ceea ce eu numesc „locul nostru în lume”. Al meu este aici”, detaliază el.

Este totuși un ”anti-model” în privința felului în care își trăiește viața, departe de modelele prezentate de medici ca fiind soluția pentru o viață îndelungată, lipsită de griji.

„Eu cred că este genetica, în primul rând. Și spun asta ca medic, restul sunt vorbe. Și pentru că dacă vă așteptați să vă povestesc despre o viață mohorâtă, vă opresc pe loc. Mă culc nu înainte de miezul nopții, dorm foarte puțin și obiceiurile mele alimentare nu sunt un model. Pun zece lingurițe de zahăr în ceai. Îmi place ceaiul foarte dulce, ce pot să fac?”, explică medicul.

Spune că este bun prieten cu grăsimile și proteinele. „Îmi plac doar ouăle cu multă maioneză. Și nu renunț nici la brânză. Pentru asta, cu glicemia stau foarte bine”, spune el.

Face însă sport chiar și la această vârstă. „Poate pentru că fac mult sport, se echilibrează metabolismul. Fac sport cel puțin treizeci sau patruzeci de minute pe zi, fără să cedez niciodată. Mp joc tenis de masă și știți de ce? Pentru că, pe lângă faptul că mă menține în formă, îmi antrenează și reflexele. Multe persoane în vârstă cred că este suficient să facă mișcare, dar creierul este cel pe care trebuie să îl menții activ, credeți-mă. Mi-am cumpărat și bicicleta de gimnastică și banda de alergat, dar nu este suficient”, mai spune stomatologul.

„Eu mănânc în jurul orei nouă sau chiar zece seara. Întotdeauna am fost alergic la programele orare: mănânc când mi-e foame și mă culc când am chef. În familia mea am dormit toți foarte puțin, chiar și mama mea nu depășea niciodată patru ore pe noapte. Și nu mă întrebați dacă mă las adormit de niște cărți bune, poate o lectură relaxantă. Nici vorbă. Am întotdeauna un mic radio sub pernă, dar nu ascult muzică: vreau să aud ce se întâmplă în lume, am nevoie de știri, informații, răspunsuri la multe întrebări”, explică el.

Ca dovadă, i-a scris și Papei, fiind contrariat de ce nu a reacționat atunci când un patriarh ortodox a definit conflictul ruso-ucrainean drept un „război sfânt””.

Nu i-a răspuns încă. ”Dar eu am răbdare”, a spus medicul.