Un bărbat înarmat ar fi încercat să intre în locuința din România a lui Andrew și Tristan Tate, însă a fost prins de echipa de securitate a acestora, anunță reprezentanții fraților / Polițiștii chemați prin 112 l-au preluat pe bărbatul care ar fi avut asupra sa un pistol cu aer comprimat (surse)

Reprezentanții lui Andrew și Tristan Tate au comunicat presei, sâmbătă seara, că un bărbat înarmat ar fi încercat să intre în locuința din România a celor doi, însă a fost prins de echipa de securitate a acestora. Bărbatul ar fi transmis live pe Pump.fun, o platformă de streaming cripto, potrivit aceleiași surse.

Reprezentanții fraților Tate au reclamat și întârzierea polițiștilor la evenimentul anunțat la 112.

Potrivit surselor G4Media, polițiștii sosți la fața locului l-au preluat pe bărbatul care ar fi avut asupra sa un pistol cu aer comprimat. Acesta este dus la audieri.

Comunicatul reprezentanților fraților Tate:

„Tonight, at approximately 20:50 local time, a man armed with a loaded firearm attempted to storm the Tate family residence while live-streaming the attack on PumpFun, a popular crypto-streaming platform.

In disturbing footage broadcast to thousands, the suspect can be seen brandishing the gun, waving it at the camera and pacing outside the property before trying to approach the residence. The incident unfolded in real time, creating panic among viewers and posing a direct threat to everyone on site.

The Tate security team moved instantly, blocking surrounding roads and taking the armed intruder down in a swift and controlled operation. The individual was fully restrained and disarmed before anyone was harmed.

Despite an urgent 112 emergency call placed immediately, police have yet to arrive even more than ten minutes later, leaving the suspect under private security guard while law enforcement response is awaited.

“This man arrived with a firearm, live-streaming his actions to an online audience,” said a Tate family spokesperson. “Our team neutralized the threat quickly and decisively. The fact that police have still not arrived is extremely concerning given the severity of this incident.”

This alarming event underscores the growing danger of violent acts being turned into online entertainment, as the suspect appeared to be chasing notoriety while endangering lives.

Further updates will be provided once authorities arrive and formally take custody of the individual.”

Context: Fraţii Tate sunt acuzaţi de trafic de minori, relaţii sexuale cu un minor şi spălare de bani în România. De asemenea, sunt acuzaţi de trafic de persoane şi formarea unei bande criminale pentru exploatarea sexuală a femeilor într-un alt caz, care a fost retrimis procurorilor.