Un bărbat a fost ucis după ce a atacat copii și polițiști cu o macetă, lângă Toulon, Franța
Un bărbat a atacat în jurul orei 16:45 copii în fața școlii Pierre Semard din La Seyne-sur-Mer (Var), lângă Toulon, înainte de a se năpusti asupra polițiștilor veniți să îl neutralizeze, transmite BFM TV.
Bărbatul a atacat forțele de ordine cu o macetă. Agenții au folosit inițial un pistol cu impulsuri electrice. Fără succes, au fost nevoiți în cele din urmă să își folosească arma de serviciu, rănindu-l la picioare. Acesta a murit în cele din urmă o oră mai târziu.
