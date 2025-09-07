G4Media.ro
Un autocar cu peste 50 de persoane care circula spre Barcelona s-a răsturnat într-o râpă, 30 de metri / Căderea, amortizată de vegetația densă / Două persoane grav rănite

Grav accident de circulație în zona Santa Susanna (Maresme), pe drumul C-32, direcția Barcelona. Un autocar cu 50 de persoane s-a răsturnat într-o râpă de 30 de metri, însă căderea i-a fost amortizată de vegetația abundentă, informează regio7.cat.

Două persoane au fost grav rănite, șoferul vehiculului și un minor, conform surselor din serviciile de urgență citate de presa din Spania.

Vehiculul a ieșit de pe carosabil și a căzut 30 de metri pe un terasament, dar vegetația abundentă de acolo a „amortizat” căderea și consecințele pe care le-ar fi putut avea accidentul, potrivit pompierilor. În total, în autocar se aflau 53 de persoane, două dintre ele fiind rănite grav, una mai puțin grav și șapte ușor. Aproximativ 40 de persoane au fost transportate la un pavilion din Pineda de Mar, conform primarului Sílvia Biosca, au primit sprijin psihologic și de unde li s-a facilitat transportul alternativ pentru a-și continua drumul către destinație.

În ceea ce privește cauzele accidentului, autoritățile locale au explicat că acestea sunt în curs de investigare. La câțiva metri de locul accidentului de duminică a avut loc un alt accident de autocar în iulie 2024.

