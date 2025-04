Un angajat al unei balastiere din județul Brașov a vândut, împreună cu un complice, zeci de mii de tone de balast fără acte, însuşindu-şi banii astfel obţinuţi / Cei doi şi-au recunoscut vinovăţia în faţa procurorilor

Un angajat al unei balastiere care funcţionează pe raza judeţului Braşov şi un alt bărbat au fost deferiţi justiţiei într-un dosar care vizează infracţiuni de dare de mită, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi luare de mită. Salariatul balastierei a vândut fără documente zeci de mii de tone de balast, intermediarul fiind complicele său care, pentru că a găsit clienţi, a primit 40.000 de lei. Cei doi au încheiat cu procurorii acorduri de recunoaştere a vinovăţiei, transmite News.ro.

„În perioada noiembrie 2023 – februarie 2024, primul inculpat, angajat în funcţia de şef la o balastieră de pe raza judeţului Braşov, le-a determinat pe două subordonate, sub pretexte plauzibile, să emită tichete de cântar şi avize de însoţire a mărfii prin care au atestat că fuseseră efectuate transporturi fictive de la respectiva balastieră către o societate la care lucra cel de-al doilea inculpat, în fapt cantitatea de aproximativ 24.000 tone de balast fiind vândută la negru de primul inculpat, care din suma obţinută l-a recompensat pe cel de-al doilea inculpat cu 40.000 lei”, se arată în documentele Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov.

În prezenţa avocaţilor, inculpaţii au declarat că recunosc comiterea faptelor reţinute în sarcina lor şi acceptă încadrările juridice stabilite de procuror.

Cei doi au încheiat acorduri de recunoaştere a vinovăţiei. În cazul angajatului balastierei sunt stabilite pedepse de 7 luni închisoare pentru infracţiunea de participaţie improprie (în forma instigării) la fals în înscrisuri sub semnătură privată, 8 luni închisoare pentru infracţiunea de participaţie improprie (în forma instigării) la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi 1 an şi 2 luni închisoare pentru infracţiunea de dare de mită.

„Aceste pedepse au fost contopite, aplicându-i-se în final inculpatului pedeapsa rezultantă de 1 an şi 7 luni închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani”, informează, luni procurorii.

Pentru complicele care a ajutat la comercializarea agregatelor minerale a fost stabilită pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de luare de mită cu suspendarea executării pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani şi pedepsele complementare şi accesorii constând în interzicerea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 2 ani. Procurorii au pus sechestru asigurator asupra conturilor celui de-al doilea inculpat până la concurenţa valorii de 40.000 lei în vederea confiscării speciale.

Judecătorii Tribunalului Braşov vor stabili dacă validează sau nu pedepsele agreate prin acordurile de recunoaştere a vinovăţiei.