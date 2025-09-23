Un american a fost arestat după ce a îndreptat un fascicul laser către elicopterul lui Trump

Autorităţile americane au arestat şi au pus sub acuzare un bărbat suspectat că a îndreptat un fascicul laser spre Marine One, elicopterul preşedintelui american Donald Trump, în timp ce acesta părăsea Casa Albă, transmite marţi agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Jacob Samuel Winkler (33 de ani) se afla sâmbătă nu departe de Casa Albă atunci când un ofiţer în uniformă din Serviciul Secret, poliţia însărcinată cu protecţia preşedintelui american, l-a văzut îndreptând un fascicul laser roşu către aparatul de zbor în care se afla preşedintele SUA.

În momentul incidentului, elicopterul zbura la altitudine joasă. Potrivit plângerii penale, orientarea laserului în direcţia elicopterului ”a cauzat un risc de orbire temporară şi de dezorientare ale pilotului”.

”Acest lucru a pus Marine One în pericol de coliziune aeriană”, adaugă documentul, care semnalează că alte elicoptere zburau în acelaşi perimetru.

În SUA, a îndrepta un fascicul laser către un avion constituie o infracţiune federală pasibilă de o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare.

Cu puţin timp înainte de incident, Jacob Samuel Winkler a îndreptat laserul asupra unui ofiţer din Serviciul Secret, ”dezorientându-l pentru scurt timp”, conform aceleiaşi plângeri, ce precizează că poliţistul l-a reperat pe individ întrucât acesta era ”fără cămaşă, vorbea singur şi era gălăgios”.