Ultimul an de derulare a PNRR/ Ministrul Dragoș Pîslaru: Lista proiectelor PNRR cu stadiul fiecăruia, pentru a evalua care au „cele mai mari șanse să fie implementate”, în pregătire la ministere

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Planul Național de Redresare și Reziliență a intrat în ultimul an de implementare, miza acestuia fiind până la 17 miliarde de euro care „pot intra în România până la finalul anului viitor”, după cum a explicat miercuri, 3 septembrie, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Am adoptat OUG 41 pentru a putea ști de la Ministerele de linie, proiect cu proiect, care se încadrează în anvelopele negociate; pentru a vedea pe ce ne putem concentra pentru a avea cele mai mari șanse de implementare până pe 31 august 2026. Vă pot confirma că există peste 10 Memorandumuri la Ministerele de linie deja finalizate, in proces de avizare, celelalte 10 în lucru, mă aaștept să fie aprobate până săptămâna viitoare. După ce vom avea această iamgine, putem să creăm un tablou de bord național pentru a vedea pe ce ne concentrăm în acest an. Ministerul Investițiilor va fi activ pentru centralizare și monitorizare pe zona de investiții”, a spus acesta.

„Pe zona de reforme, vom avea în această săptămână o discuție pe simplificarea masivă a jaloanelor și țintelor din PNRR, o ofertă de sprijin pe care am tot cerut-o Comisiei Europene și iată vom discuta în această săptămână, vom discuta cu ministerele de linie cu privire la versiunea simplificată și modul în care se va considera că un jalon sau o țintă sunt rezolvate. În plus, trebuie menționat că ședința ECOFIN (care va evalua implementarea PNRR, n.r), conform calendarului revizuit este pe 10 octombrie, în loc de 20 octombrie (cum era anunțat până acum, n.r.) și avem discuția cu CE să ne încadrăm pentru 10 octombrie.”