Ultima bătălie din F1 înainte de pauza de vară: Cine transmite la tv cursa din Ungaria

În Ungaria, pe Hungaroring, va avea loc ultimul Grand Prix înainte de pauza de vară a sezonului 2025 din Formula 1. Dacă McLaren nu vrea să slăbescă ritmul față de rivale, RedBull, Mercedes și Ferrari speră să aibă rezultate bune în acest weekend pentru a intra cu un moral bun în vacanță. Oscar Piastri este pilotul de învins, australianul având 16 puncte avans în fruntea ierarhiei față de coechipierul Lando Norris.

De știut înainte de Marele Premiu din Ungaria

Oscar Piastri revine pe circuitul unde a obținut prima victorie din carieră în F1: anul trecut.

La un an distanță, Piastri este lider mondial cu un avans de 16 puncte față de marele rival la titlul mondial, coechipierul Lando Norris.

Este ultima etapă înainte de intrarea în vacanța de vară din Formula 1. Următoarea va avea loc în Olanda (Zandvoort) – 31 august.

Este un circuit cu numeroase viraje strânse (14 la număr) ceea ce face ca depășirile în general să nu fie multe.

Pirelli aduce la Budapesta cauciucuri C3 (hard), C4 (medium) și C5 (soft).

Degradarea pneurilor este mare, este așteptată o strategie cu două opriri la boxe în condiții de pistă uscată.

Taking a walk down memory lane as we prepare for the 40th Hungarian Grand Prix 🇭🇺#F1 #Formula1 #HungarianGP pic.twitter.com/PLNF2WJZuv — Formula 1 (@F1) July 30, 2025

Programul Marelui Premiu din Ungaria, ediția din 2025

Vineri, 1 august

Antrenamente 1 / 13:30 – 14:30 / Antena Play direct

Antrenamente 2 / 18:00 – 19:00 / Antena Play direct

Sâmbătă, 2 august

Antrenamente 3 / 13:30 – 14:30 / Antena Play direct

Calificări / 17:00 – 18:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Duminică, 3 august

Cursa / ora 16:00 / Antena 1 și Antena Play direct

Circuitul de la Hungaroring

Primul Grand Prix: 1986

Numărul de tururi: 70

Distanță totală: 306,63 km

Cel mai rapid tur: 1:16.627 – Lewis Hamiton (Mercedes – 2020)

Circuitul are o zonă DRS (sistemul menit să favorizeze depășirile în Formula 1)

Ce a fost în 2024 pe circuitul de la Hungaroring

Pole position: 1:15.227 (Lewis Hamilton) – Mercedes)

Cel mai rapid tur: 1:20.305 (George Russell – Mercedes, în turul 55)

Locul 1: Oscar Piastri (McLaren)

Locul 2: Lando Norris (McLaren)

Locul 3: Lewis Hamilton (Mercedes)

Haosul de la startul de pe Hungaroring din 2021

Complete and utter chaos at the race start in 2021 🎳#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/uRma9DJWir — Formula 1 (@F1) July 31, 2025

Clasamentul piloților înainte de etapa din Ungaria

1. Oscar Piastri (Australia) 266 puncte

2. Lando Norris (Marea Britanie) 250

3. Max Verstappen (Olanda) 185

4. George Russell (Marea Britanie) 157

5. Charles Leclerc (Monaco) 139

6. Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109

7. Andrea Kimi Antonelli (Italia) 63

8. Alexander Albon (Thailanda) 54

9. Nico Hulkenberg (Germania) 37

10. Esteban Ocon (Franța) 27

11. Isack Hadjar (Franța) 22

12. Pierre Gasly (Franța) 20

13. Lance Stroll (Canada) 20

14. Liam Lawson (Noua Zeelandă) 16

15. Fernando Alonso (Spania) 16

16. Carlos Sainz Jr (Spania) 16

17. Yuki Tsunoda (Japonia) 10

18. Oliver Bearman (Marea Britanie) 8

19. Gabriel Bortoleto (Brazilia) 6

20. Franco Colapinto (Argentina) 0

21. Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor înainte de MP din Ungaria

1. McLaren-Mercedes 516 puncte

2. Ferrari 248

3. Mercedes 220

4. Red Bull 192

5. Williams-Mercedes 70

6. Sauber-Ferrari 43

7. Racing Bulls-Red Bull 41

8. Aston Martin-Mercedes 36

9. Haas-Ferrari 35

10. Alpine-Renault 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1