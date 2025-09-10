Ucraina transformă peisajul militar cu drone terestre care sunt letale pentru armata rusă

Pe fronturile ucrainene, o nouă generație de vehicule fără pilot nu se mai ocupă doar de evacuarea răniților sau de transportul de materiale, acestea iau cu asalt tranșee și chiar capturează prizonieri de război, arată publicația spaniolă La Razon, citată de Rador.

Războiul din Ucraina a devenit principalul teren de testare pentru un nou mod de luptă, unul în care tehnologia fără pilot își asumă roluri critice pe câmpul de luptă, protejând personalul uman în cele mai riscante misiuni. Invazia rusă pe scară largă din 2022 a acționat ca un catalizator pentru dezvoltarea și desfășurarea în masă a vehiculelor terestre fără pilot (UGV), roboți concepuți să opereze pe linia frontului și, mai presus de toate, să salveze vieți.

Această transformare a câmpului de luptă nu se limitează la domeniul terestru; în domeniul naval, navele robotizate ucrainene își pot lansa acum propriile drone, extinzând astfel domeniul de aplicare al operațiunilor fără pilot.

De fapt, versatilitatea lor este una dintre cele mai mari virtuți ale lor. Deși adesea asociate cu lupta, datele provenite de la armata ucraineană dezvăluie o realitate mai complexă. Sarcinile logistice și de evacuare medicală reprezintă aproape jumătate din misiunile lor, 47%, urmate de lucrările de geniu, cu 25%.

Lupta directă reprezintă doar 12% din utilizarea lor. Aceste aeronave, care sunt clasificate în funcție de dimensiune – de la cele mai mici, cu mai puțin de zece kilograme, până la cele mai mari, cu peste o tonă și jumătate – pot fi echipate cu un arsenal considerabil, inclusiv mitraliere, lansatoare de grenade și rachete antitanc.

De asemenea, evoluția utilizării lor pe câmpul de luptă a fost amețitoare. La sfârșitul anului 2024, a fost efectuată prima operațiune din istorie care a implicat doar drone, atât aeriene, cât și terestre. Pietra de hotar, însă, avea să vină câteva luni mai târziu.

În vara anului 2025, dronele de asalt au capturat prizonieri ruși pentru prima dată, un eveniment fără precedent în războiul modern care, potrivit publicației „United24media”, demonstrează autonomia și capacitatea lor operațională tot mai mari. Această tendință reflectă o cursă tehnologică globală care depășește conflictul ucrainean, unde puteri precum Regatul Unit proiectează deja submarine nucleare capabile să lanseze drone spion, marcând noi repere în războiul modern.

În acest sens, valoarea acestor sisteme în protejarea soldaților a fost demonstrată în episoade precum evacuarea efectuată de drona „Tarhan”. Acest vehicul a reușit să salveze un soldat rănit pe un traseu de 24 de kilometri, o călătorie imposibilă pentru ambulanțe și vehicule convenționale din cauza pericolului constant.

Acest succes operațional corespunde sprijinului instituțional tot mai mare din partea Kievului. De la începutul anului 2025, Ministerul Apărării a aprobat patruzeci de sisteme produse pe plan intern, iar în august același an a fost format batalionul K-2, prima unitate a armatei dedicată exclusiv operării acestor drone terestre.

Totuși, desfășurarea sa nu este lipsită de obstacole. Vulnerabilitatea la focul inamic și dificultățile de deplasare pe teren dificil sau noroios rămân principalele provocări tehnice. Cu toate acestea, armata ucraineană consideră că are în prezent un avantaj clar față de forțele rusești în dezvoltarea și aplicarea acestei tehnologii, care redefinește frontul.

Traducerea Rador: Rodezia Costea