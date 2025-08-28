Turismul de pe litoral, blocat la sol: Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu”, nu are legături interne / Directorul aeroportului: ”Brașovul a ajuns la pasagerul cu numărul 500.000. Noi nu am făcut niciun fel de demers”

Aeroporturile din România trimit turiștii în destinații externe, dar nu și pe litoralul autohton.

Zborurile aeriene ar putea fi o soluție de preferat variantelor rutiere și feroviare, dar, în prezent, Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” nu este legat de niciun alt aeroport din România, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Constanța.

„Încercăm să aducem curse interne, cum ați văzut și-n ultimul timp, în toate județele s-au făcut demersuri pentru a plăti marketing-suport, pentru a aduce companii noi, pentru a face baze aeriene, în ultimele săptămâni Sibiul și Târgu-Mureș, nu mai spun de Craiova, Suceava, inclusiv Oradea au făcut astfel de demersuri și au reușit să dezvolte traficul, Brașovul a ajuns la pasagerul cu numărul 500.000. Noi nu am făcut niciun fel de demers, adică aeroportul nu are cum să facă un astfel de demers pentru că nu are cum să plătească marketing-suport, noi încercăm, dar se pare că nu funcționează fără să găsești o soluție de a susține aceste rute. Marketing-suport, pe legea din România, presupune o licitație pentru a găsi o companie aeriană care să poată să zboare pe rutele aeriene pe care noi ni le dorim, astfel încât să poți să susții parte din eventualele pierderi”, spune Bogdan Artagea, directorul Aeroportului Internațional „Mihail Kogălniceanu”.