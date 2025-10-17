Trump și Zelenski, la Casa Albă: ”Putin nu e pregătit de pace”, spune Zelenski / Trump spune că speră să nu fie nevoie de rachetele Tomahawk

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a apreciat vineri că preşedintele rus Vladimir Putin „nu este pregătit” pentru pace în Ucraina, în timp ce preşedintele american Donald Trump a susţinut contrariul, a consemnat AFP, transmite Agerpres.

„Cred că preşedintele Putin vrea să pună capăt războiului”, a spus Trump la întâmpinarea omologului său ucrainean la Casa Albă, pentru a treia vizită a lui Zelenski de când Trump a revenit la putere, în ianuarie.

Trump şi-a exprimat totodată speranţa că se va putea pune capăt războiului „fără (rachete) Tomahawk”, sugerând că ar fi prematură livrarea acestora Ucrainei.

„Sper că nu vor avea nevoie de ele. Sper să putem pune capăt războiului fără să trebuiască să ne gândim la Tomahawk”, a spus liderul de la Casa Albă.