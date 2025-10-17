G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Trump și Zelenski, la Casa Albă: ”Putin nu e pregătit de pace”,…

Rachetă Tomahawk
Branislav Kapetanovic | Dreamstime.com

Trump și Zelenski, la Casa Albă: ”Putin nu e pregătit de pace”, spune Zelenski / Trump spune că speră să nu fie nevoie de rachetele Tomahawk

Articole17 Oct • 1.112 vizualizări 1 comentariu

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a apreciat vineri că preşedintele rus Vladimir Putin „nu este pregătit” pentru pace în Ucraina, în timp ce preşedintele american Donald Trump a susţinut contrariul, a consemnat AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Cred că preşedintele Putin vrea să pună capăt războiului”, a spus Trump la întâmpinarea omologului său ucrainean la Casa Albă, pentru a treia vizită a lui Zelenski de când Trump a revenit la putere, în ianuarie.

Trump şi-a exprimat totodată speranţa că se va putea pune capăt războiului „fără (rachete) Tomahawk”, sugerând că ar fi prematură livrarea acestora Ucrainei.

„Sper că nu vor avea nevoie de ele. Sper să putem pune capăt războiului fără să trebuiască să ne gândim la Tomahawk”, a spus liderul de la Casa Albă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

1 comentariu

  1. Fără să trebuiască să ne gândim la Tomahawk… Păi, tocmai că deja ne-am gândit – o dată ce s-a deschis discuția. Nu ai cum s-o mai întorci.
    Poate că asta să-l pună pe gânduri si pe Putin.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.