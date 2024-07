Trump promite să se întoarcă la locul unde a fost ţinta tentativei de asasinat, în încercarea de a opri ascensiunea lui Harris în sondaje / BBC: Trei moduri în care republicanul vrea să pună capăt „lunii de miere” a actualei sale contracandidate democrate

Candidatul republican la prezidenţiale Donald Trump a declarat vineri că se va întoarce în oraşul din Pennsylvania în care a supravieţuit la limită unei tentative de asasinat, în timp ce vicepreşedintele Kamala Harris a avut în ultima săptămână, de când Joe Biden a anunţat că renunţă la cursa prezidenţială, o ascensiune fulminantă în rândul democraţilor, culminând cu sprijinul public al fostului preşedinte Barack Obama, iar momentul ei bun se vede şi în sondaje, transmite News.ro.

„Mă voi întoarce în BUTLER, PENNSYLVANIA, pentru un miting mare şi frumos”, a scris fostul preşedinte Trump pe reţeaua sa Truth Social, fără a oferi detalii despre când sau unde ar avea loc mitingul.

Harris, prima femeie de culoare şi primul american de origine asiatică care ocupă funcţia de vicepreşedinte, şi-a consolidat rapid sprijinul democraţilor după ce preşedintele Joe Biden a propus-o duminică să îi succeadă în cursa prezidenţială la care el a renunţat. Mai multe sondaje de opinie publică din această săptămână au arătat că ea începe să reducă din avansul pe care îl avea Trump.

Un sondaj realizat vineri de Wall Street Journal a arătat că Trump deţine 49% din sprijin faţă de 47% pentru Harris, ceea ce intră în marja de eroare de trei puncte procentuale. Un sondaj realizat de aceeaşi publicaţie la începutul acestei luni îl arăta pe Trump conducându-l pe Biden cu 48% la 42%, notează Reuters.

HARRIS OBŢINE SPRIJINUL PREŢIOS AL LUI OBAMA

Fostul preşedinte Barack Obama şi soţia sa Michelle au anunţat public, vineri, că o susţin pe Harris, adăugându-şi numele la o pleiadă de democraţi proeminenţi care s-au coalizat în spatele candidaturii lui Harris la Casa Albă după ce Biden, în vârstă de 81 de ani, şi-a încheiat campania de realegere sub presiunea partidului. „Am sunat pentru a vă spune că Michelle şi cu mine nu am putea fi mai mândri să vă susţinem şi să facem tot ce putem pentru a vă ajuta să treceţi de aceste alegeri şi să ajungeţi în Biroul Oval”, i-a spus Obama lui Harris într-o convorbire telefonică postată într-un videoclip online de către campania lui Harris. Zâmbind în timp ce vorbea la telefonul mobil, Harris şi-a exprimat recunoştinţa pentru susţinere şi pentru prietenia lor îndelungată. „Vă mulţumesc amândurora. Înseamnă foarte mult. Şi o să ne descurcăm şi cu asta”, a spus Harris, care ar fi, de asemenea, prima femeie preşedinte a naţiunii dacă va câştiga alegerile din 5 noiembrie.

Barack Obama, primul preşedinte american de culoare, şi Michelle Obama rămân printre cele mai populare figuri din Partidul Democrat, la aproape opt ani după ce acesta a părăsit funcţia. Un sondaj Reuters/Ipsos realizat la începutul acestei luni a arătat că 55% dintre americani – şi 94% dintre democraţi – au o părere favorabilă despre Michelle Obama, o aprobare mai mare decât cea a lui Harris, care este de 37% la nivel naţional şi 81% în cadrul partidului. Susţinerea soţilor Obama ar putea contribui la creşterea sprijinului şi a strângerii de fonduri pentru campania lui Harris şi semnalează că Obama este probabil să se implice în campania electorală pentru Harris.

TRUMP SE ÎNTÂLNEŞTE CU NETANYAHU

La rândul său, Trump s-a întâlnit vineri cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu în staţiunea din Florida a fostului preşedinte, la o zi după ce Netanyahu a discutat cu Biden şi cu Harris în cadrul unor întâlniri separate la Washington. Trump l-a salutat călduros pe Netanyahu şi le-a spus reporterilor că au o „relaţie foarte bună”, respingând orice sugestie de tensiuni între ei.

Harris a adoptat un ton mai energic decât Biden în comentariile sale publice de joi, presându-l pe Netanyahu să contribuie la obţinerea unei încetări a focului în Gaza. Într-o declaraţie televizată după discuţiile lor, Harris a spus: „Este timpul ca acest război să se încheie” şi şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la consecinţele conflictului asupra civililor palestinieni, spunând că „nu va păstra tăcerea” în această privinţă. Asta, în condiţiile în care administraţia Biden a fost criticată de unii democraţi pentru că nu a făcut mai mult presiuni asupra lui Netanyahu ca să-i protejeze pe civilii palestinieni.

Trump a profitat de situaţie care să o atace pe Harris şi a calificat vineri remarcile acesteia despre Gaza drept „lipsite de respect”. Trump a cerut, de asemenea, o încetare rapidă a războiului, declarând joi la Fox News că Israelul este „decimat de această publicitate”.

TREI MODURI ÎN CARE TRUMP ÎNCEARCĂ SĂ PUNĂ CAPĂT „LUNII DE MIERE” A LUI HARRIS

Într-un moment de turbulenţe fără precedent în istoria politică americană modernă, Kamala Harris are un parcus remarcabil de uşor. Dar s-ar putea să nu dureze mult, scrie BBC.

Tony Fabrizio, agentul de sondaje al campaniei lui Donald Trump, numeşte această perioadă „luna de miere Harris” – în care o combinaţie de presă bună şi energie pozitivă au contribuit la un impuls puternic al democratei.

Problema cu lunile de miere, desigur, este că ele se termină. Realităţile vieţii de cuplu – sau, în acest caz, relaţia dintre Kamala Harris şi publicul american care votează – au ocazia de a se reafirma.

Pentru moment, dopurile de şampanie zboară pentru echipa Harris, iar democraţii pot experimenta o emoţie necunoscută – speranţa. Dar republicanii, după ce iniţial au fost oarecum surprinşi de anunţul istoric al lui Biden că renunţă, îşi reorientează tirul către noua candidată a democraţilor.

BBC a observat trei domenii asupra cărora s-au concentrat atacurile recente ale republicanilor şi reţine câteva modalităţi prin care democraţii ar putea încerca să le devieze.

1. Kamala Harris, calificată drept o radicală de stânga

Piedicile de care s-a lovit campania nereuşită a Kamalei Harris pentru nominalizarea democrată la alegerile prezidenţiale din 2020 sunt bine documentate. Acestea au inclus o lipsă de mesaje clare, o campanie plină de discordie internă şi o candidată care era predispusă la interviuri stânjenitoare şi gafe. Cu toate acestea, şi altceva s-a întâmplat în timpul candidaturii prezidenţiale eşuate a senatorului de atunci. Ea – la fel ca mulţi dintre candidaţii din acea cursă – a virat brusc spre stânga, pentru a fi mai în rând cu alegătorii primari democraţi.

„Au existat multe presiuni asupra lor din partea activiştilor de bază”, a declarat Matt Bennett, vicepreşedinte executiv pentru afaceri publice la Third Way, un think tank democrat de centru. „Atunci când concurezi într-o cursă primară, priorităţile tale politice sunt foarte diferite de sprintul spre final într-o alegere generală”, a explicat el.

Pe parcursul anului 2019 – în dezbateri şi interviuri – Kamala Harris a susţinut renunţarea la asigurările private de sănătate în favoarea unui sistem guvernamental. Ea a lăudat reforma poliţiei, inclusiv redirecţionarea bugetelor către alte priorităţi. Ea a susţinut dezincriminarea intrării fără documente în SUA şi a preconizat desfiinţarea ICE, agenţia pentru imigraţie şi vamă. Ea a sprijinit legislaţia de mediu Green New Deal şi a susţinut interzicerea fracturării şi a forajelor offshore.

Acum, toate aceste poziţii s-ar putea întoarce ca să o bântuie.

David McCormick, un candidat republican pentru Senat în Pennsylvania, a produs rapid un spot publicitar de televiziune care loveşte în poziţiile Kamalei Harris din 2019 şi le leagă de adversarul său, senatorul democrat Bob Casey. Iar Trump a lansat un videoclip intitulat „MEET SAN FRANCISCO RADICAL KAMALA HARRIS” care include multe dintre politicile susţinute de aceasta în acea perioadă. Comentatorul conservator Matt Walsh l-a numit un „proiect” pentru modul în care Trump să o atace pe vicepreşedintă.

„Ea poate argumenta, în mod corect, că liderii buni îşi schimbă poziţia cu privire la politică, dar nu îşi schimbă principiile”, a arătat Matt Bennett, strategul democrat. „Niciunul dintre principiile ei nu s-a schimbat”, a punctat el.

Dacă nu reuşeşte să fie convingătoare, ea ar putea pierde sprijinul alegătorilor independenţi şi nehotărâţi. Şi ei sunt cei care vor determina rezultatul alegerilor în statele-cheie.

2. Legătura dintre Harris şi politicile lui Biden

Potrivit sondajelor, campania lui Biden se clătina de luni de zile. Politicile sale privind imigraţia sunt nepopulare. Chiar dacă inflaţia a scăzut şi economia este în creştere, alegătorii încă îl învinuiesc pentru creşterea preţurilor. Sprijinul său continuu pentru Israel în războiul din Gaza i-a ştirbit sprijinul în rândul tinerilor alegători.

Kamala Harris, în calitate de vicepreşedintă, va fi cel puţin oarecum legată de întregul bilanţ al actualei administraţii – la bine şi la rău.

Republicanii încearcă deja să îi atârne de gât problema imigraţiei, etichetând-o drept „şefa frontierelor” în actuala administraţie – o caracterizare inexactă, dar dăunătoare, care a fost folosită şi de mass-media. Aceştia citează declaraţiile sale anterioare privind imigraţia şi o afirmaţie, în timpul unui interviu din 2022, potrivit căreia „graniţa este sigură”.

„În prezent, Kamala Harris este cunoscută doar ca o vicepreşedintă-eşec şi nepopulară care şi-a înjunghiat şeful pe la spate pentru a-şi asigura o nominalizare pe care nu a putut să o câştige, dar alegătorii sunt pe cale să afle că ea este şi mai rea”, a declarat Taylor Budowich, care conduce un comitetul de acţiune politică afiliat campaniei lui Trump, într-o declaraţie în care prezintă cum vor fi cheltuite 32 de milioane de dolari în viitoarele reclame televizate care o vizează pe vicepreşedintă.

Potrivit dlui Bennett, Kamala Harris nu va putea să se distanţeze complet de dosarul Biden, dar ar putea să îl pună într-o lumină nouă pentru alegători, chiar şi în faţa atacurilor republicanilor. „Ceea ce poate face ea este să vorbească despre viitor în moduri care altfel ar fi foarte dificile pentru un tip de 81 de ani”, spune strategul democrat. „Ea poate argumenta că Trump vrea doar să privească înapoi”, sugerează Bennett.

3. Atacarea activităţii ca procuror

În primul miting public al campaniei sale prezidenţiale, Kamala Harris a dezvăluit o linie de atac deosebit de ascuţită împotriva fostului preşedinte. Menţionând că a fost procuror la tribunal şi procuror general al Californiei, ea a spus că s-a confruntat cu „infractori de toate tipurile”. „Aşa că ascultaţi-mă când vă spun că ştiu care este tipul lui Donald Trump”, a punctat ea.

Craig Varoga, consultant de campanie democrat şi profesor adjunct la American University, consideră că vicepreşedintele are o „superputere” în domeniul aplicării legii, pe care nu a putut să o folosească pe deplin în campania democrată din 2019, când reforma poliţiei a fost una dintre principalele probleme.

Dar campania lui Trump dă deja semne cu privire la modul în care ar putea răspunde. Directorul său de campanie, Chris LaCivita, şi-a făcut drum în Partidul Republican prin preluarea unei presupuse superputeri a unui alt candidat democrat şi întoarcerea acesteia împotriva sa. În 2004, candidatul democrat John Kerry îşi prezenta dosarul de veteran decorat al războiului din Vietnam ca dovadă că ar fi un comandant suprem eficient în timpul războiului din Irak. LaCivita a iniţiat în replică o serie de reclame care puneau la îndoială patriotismul şi eroismul lui Kerry, prezentând marinari care au servit împreună cu Kerry pe o barcă rapidă a Marinei care patrula râurile şi ţărmurile din Vietnam. Această acţiune a dat naştere termenului de „Swift-boating” – care înseamnă dezarmarea unui candidat prin atacarea puterii sale percepute.

Şi se pare că acum, campania lui Trump se pregăteşte să atace dosarul de procuror al vicepreşedintelui. Pe de o parte, îi reproşează acesteia că este prea dură – în special cu bărbaţii de culoare pentru infracţiuni legate de droguri – în încercarea de a submina sprijinul bazei sale electorale. Pe de altă parte, ei citează cazuri în care Kamala Harris fie a ales să nu urmărească în justiţie, fie a permis eliberarea condiţionată a unor persoane care au continuat să comită noi infracţiuni.

Varoga recunoaşte că democraţii au reacţionat greşit la atacurile Swift-Boat din 2004, dar spune că şi-au învăţat lecţia şi că Harris va fi pregătită pentru atac. „Dacă LaCivita crede că va păcăli din nou întregul establishment democrat, poate trăi cu această iluzie şi, de asemenea, să piardă”, a spus el.

În memoriul său, Tony Fabrizio, agentul de sondaje al republicanilor, a spus că Harris „nu poate schimba cine este sau ce a făcut”. El a promis că alegătorii o vor vedea în curând ca o „parteneră şi copilot” a lui Biden şi vor afla despre „dosarul ei periculos de liberal”.

Viitoarea ofensivă publicitară, împreună cu declaraţiile publice ale lui Trump şi atacul de la miting, va fi vârful de lance al republicanilor.

Între timp, Harris şi campania sa se vor strădui să ofere propria lor definiţie a cine este candidata şi ce reprezintă ea. Un mod deosebit de eficient de a face acest lucru, potrivit lui Varoga, este selectarea unui coechipier pentru vicepreşedinţie. „Este prima decizie reală pe care o ia un candidat la preşedinţie şi care este expusă publicului”, a spus el. „Aceasta va ajuta foarte mult oamenii să înţeleagă ce fel de viitor va urma”, explică Varoga.

Dacă va opta pentru un partener mai moderat, alegătorii ar putea fi mai înclinaţi să creadă că va guverna mai spre centru, mai degrabă decât spre stânga, aşa cum o prezintă republicanii.

În săptămânile următoare, lupta pentru a o defini pe Kamala Harris – prin discursul său, prin voturile sale şi prin campaniile sale anterioare – va contribui în mare măsură la determinarea modului în care publicul o va vedea atunci când se va prezenta la urne în noiembrie.

În cele din urmă, publicul va determina dacă luna de miere se va încheia cu inima frântă pentru democraţi sau cu o uniune care va dura următorii patru ani, conchide BBC.