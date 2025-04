Trump anunţă că analizează atent posibilitatea unei acţiuni în justiţie contra publicaţiei New York Times

Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri că guvernul său ”studiază atent” posibilitatea unei acţiuni în justiţie contra prestigiosului cotidian The New York Times, care în opinia lui se face vinovat de ”ingerinţă, inclusiv în alegeri”, informează AFP, transmite Agerpres.

Reamintind ofensivele sale judiciare împotriva altor media, precum postul de televiziune privat CBS, liderul de la Casa Albă a adăugat într-un mesaj pe platforma sa Truth Social că ”(New York) Times ar trebui de asemenea să dea socoteală pentru comportamentul său potenţial ilegal”.

La începutul săptămânii, Trump a criticat dur mai multe media americane din prima linie, printre care The New York Times, The Washington Post şi ABC News, după ce au publicat sondaje care evocau scăderea ratei de aprobare populară. El a acuzat media respective că sunt ”bolnave” şi a afirmat că ele ar trebui să facă obiectul unei anchete pentru ”fraudă electorală”.

În luna februarie, Casa Albă a restrâns accesul agenţiei Associated Press pentru refuzul acesteia de a adopta denumirea Golful Americii în loc de Golful Mexic, o decizie pe care agenţia de presă a atacat-o în justiţie.

În plus, administraţia Trump a iniţiat desfiinţarea, contestată în instanţă, a posturilor Vocea Americii, Radio Europa Liberă/Radio Liberty şi Radio Asia Liberă. Este în pericol, de asemenea, finanţarea federală a posturilor publice de radio şi televiziune americane, NPR şi PBS.