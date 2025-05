Tristan Tate, după ce numărătoarea voturilor îl proiectează câștigător pe Nicușor Dan: Mare problemă pentru poporul român / Mă voi muta pur și simplu

“Tipul rău conduce confortabil”, a comentat duminică seara, pe contul său X Tristan Tate, unul dintre exponenții mișcării MAGA, după ce numărătoarea voturilor îl proiectează câștigător pe Nicușor Dan, în fața extremismului George Simion.

“Mare problemă pentru poporul român. Mă voi muta pur și simplu”, a adăugat el.

Într-o altă postare, acesta a adăugat: “Ei bine, Romania, a fost frumos cat a durat. Mulțumesc pentru amintirile plăcute”.

The bad guy is now comfortably ahead!

Another EU rig incoming?

Huge problem for Romanian people.

I’ll simply move.

— Tristan Tate (@TateTheTalisman) May 18, 2025