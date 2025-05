George Simion, susținut de Tristan Tate: „Mi-aș fi dorit ca Nicușor Dan să nu intre în turul doi și să se termine coșmarul. Dar Simion poate și trebuie să-l învingă. Îl susțin pe deplin” / Frații Tate sunt anchetați de DIICOT pentru trafic de persoane și viol

Candidatul partidului extremist AUR, George Simion, este susținut de Tristan Tate, în postări pe rețeaua X:

„George Simion a fost întotdeauna alegerea anti establishment de la anulările din primul tur de scrutin. Mi-aș fi dorit ca Nicușor Dan să nu intre în turul doi și să se termine coșmarul. Dar Simion poate și trebuie să-l învingă. Îl susțin pe deplin”, a postat Tristan Tate, marți.

— Tristan Tate (@TateTheTalisman) May 5, 2025