G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Trei noi arestări în ancheta privind o reţea de extremă dreapta din…

politie, germania, migranti, calauze
Sursa foto: digit.site36.net

Trei noi arestări în ancheta privind o reţea de extremă dreapta din Germania, suspectată că a plănuit o lovitură de stat

Articole7 Aug 0 comentarii

Trei noi suspecţi au fost arestaţi în Germania în cadrul unei anchete privind o reţea de extremă dreapta destructurată în decembrie 2022 şi suspectată că a plănuit o lovitură de stat, a anunţat joi justiţia germană, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Arestările celor trei bărbaţi, toţi cetăţeni germani, suspectaţi de „apartenenţă la o organizaţie teroristă şi de plănuirea unui act de înalta trădare”, au avut loc în timpul unor percheziţii în diferite regiuni din sudul şi estul Germaniei, care au vizat în total şase persoane, au precizat într-un comunicat comun parchetul şi poliţia din München (sud).

Ele au loc în contextul în care aproximativ 20 de persoane suspectate că aparţin acestui grup conspirativ sunt judecate în trei procese separate care au început în primăvara anului 2024 la Stuttgart (sud), München şi Frankfurt (centru), inclusiv cel al liderului grupării, un aristocrat german, Henric al XIII-lea, cunoscut sub numele de Prinţul Reuss.

Dacă planul grupării ar fi reuşit, Prinţul Reuss, un om de afaceri septuagenar descendentul unei vechi familii aristocratice germane, ar fi fost instalat la conducerea ţării.

Potrivit anchetatorilor, cei trei bărbaţi arestaţi joi au participat în aprilie 2022, împreună cu alţi membri ai grupării, la exerciţii de tir la o fostă bază a Bundeswehr, care aveau scopul de a-i pregăti pentru un posibil atac asupra Bundestagului, camera inferioară a parlamentului german – un scenariu care aminteşte de atacul asupra Capitoliului de către susţinătorii lui Donald Trump în Statele Unite.

Pe lângă Prinţul Reuss, grupul, alimentat de ideologii conspiraţioniste şi de extremă dreapta, include în rândurile sale un fost locotenent-colonel în armata germană, un fost soldat în forţele speciale KSK, un fost ofiţer de poliţie şi un magistrat care a fost membru al parlamentului din partea Partidului de extremă dreapta AfD.

Se spune că toţi sunt influenţaţi de ideologia „Reichsbürger” (cetăţenii Reich-ului), o mişcare care neagă orice legitimitate a Republicii Federale Germania şi aminteşte de teoriile conspiraţiei QAnon originare din Statele Unite.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

17 poliţişti răniţi şi zeci de arestări în timpul unei manifestaţii pro-palestiniene la Berlin

Articole27 Iul • 367 vizualizări
1 comentariu

CNA a decis eliminarea unei înregistrări de pe YouTube a jurnalistului Marius Tucă în care vorbeşte de „lovitură de stat” / „Ne-au tăiat lumina, au tăiat democraţia, au tăiat ce mai rămăsese din statul ăsta şi aşa mafiot”, spune Tucă în videoclip

Articole27 Mar 2025
1 comentariu

Realitatea Plus a primit amenda maximă de la CNA / La protestele de la BEC Anca Alexandrescu a vorbit despre o „lovitură de stat”, „dictatură” și despre faptul că Uniunea Europeană a fost „desfiinţată”

Articole19 Mar 2025
5 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.