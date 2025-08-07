Trei noi arestări în ancheta privind o reţea de extremă dreapta din Germania, suspectată că a plănuit o lovitură de stat

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Trei noi suspecţi au fost arestaţi în Germania în cadrul unei anchete privind o reţea de extremă dreapta destructurată în decembrie 2022 şi suspectată că a plănuit o lovitură de stat, a anunţat joi justiţia germană, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Arestările celor trei bărbaţi, toţi cetăţeni germani, suspectaţi de „apartenenţă la o organizaţie teroristă şi de plănuirea unui act de înalta trădare”, au avut loc în timpul unor percheziţii în diferite regiuni din sudul şi estul Germaniei, care au vizat în total şase persoane, au precizat într-un comunicat comun parchetul şi poliţia din München (sud).

Ele au loc în contextul în care aproximativ 20 de persoane suspectate că aparţin acestui grup conspirativ sunt judecate în trei procese separate care au început în primăvara anului 2024 la Stuttgart (sud), München şi Frankfurt (centru), inclusiv cel al liderului grupării, un aristocrat german, Henric al XIII-lea, cunoscut sub numele de Prinţul Reuss.

Dacă planul grupării ar fi reuşit, Prinţul Reuss, un om de afaceri septuagenar descendentul unei vechi familii aristocratice germane, ar fi fost instalat la conducerea ţării.

Potrivit anchetatorilor, cei trei bărbaţi arestaţi joi au participat în aprilie 2022, împreună cu alţi membri ai grupării, la exerciţii de tir la o fostă bază a Bundeswehr, care aveau scopul de a-i pregăti pentru un posibil atac asupra Bundestagului, camera inferioară a parlamentului german – un scenariu care aminteşte de atacul asupra Capitoliului de către susţinătorii lui Donald Trump în Statele Unite.

Pe lângă Prinţul Reuss, grupul, alimentat de ideologii conspiraţioniste şi de extremă dreapta, include în rândurile sale un fost locotenent-colonel în armata germană, un fost soldat în forţele speciale KSK, un fost ofiţer de poliţie şi un magistrat care a fost membru al parlamentului din partea Partidului de extremă dreapta AfD.

Se spune că toţi sunt influenţaţi de ideologia „Reichsbürger” (cetăţenii Reich-ului), o mişcare care neagă orice legitimitate a Republicii Federale Germania şi aminteşte de teoriile conspiraţiei QAnon originare din Statele Unite.