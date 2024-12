Trailerul oficial al prequel-ului „Dexter: Original Sin”, lansat de SkyShowtime

Trailerul oficial al mult-aşteptatului prequel „Dexter: Original Sin/ Dexter: Păcat originar” a fost lansat de SkyShowtime. Serialul dramatic din 10 episoade, care îl prezintă pe criminalul în serie preferat al Americii, în primii ani ai procesului de „formare”, va avea premiera în 30 ianuarie, transmite News.ro.

Amplasat în Miami, în 1991, „Dexter: Original Sin/ Dexter: Păcat originar” îl prezintă pe Dexter (Patrick Gibson) în timp ce se transformă din student în criminal în serie, căutând răzbunare. Când dorinţele sale sângeroase nu mai pot fi ignorate, Dexter trebuie să înveţe să-şi canalizeze latura sa interioară întunecată. Sub îndrumarea tatălui său, Harry (Christian Slater), Dexter adoptă un cod menit să-l ajute să găsească şi să ucidă oameni care merită să fie eliminaţi din societate, fără a intra în vizorul forţelor de ordine. O provocare deosebită pentru tânărul Dexter, în timp ce începe un stagiu de criminalistică la Departamentul de Poliţie Miami Metro.

În serial joacă Molly Brown, James Martinez, Christina Milian, Alex Shimizu, Reno Wilson, precum şi Sarah Michelle Gellar şi Patrick Dempsey, ca invitaţi speciali. Michael C. Hall revine pentru a interpreta celebra voce interioară şi monologurile lui Dexter Morgan.

„Dexter: Original Sin/ Dexter: Păcat originar” este produs executiv de Clyde Phillips şi produs de SHOWTIME Studios şi Counterpart Studios. Printre producătorii executivi se numără şi Scott Reynolds (Jessica Jones), Michael C. Hall (DEXTER, Six Feet Under), Mary Leah Sutton (Resident Evil), Tony Hernandez (Emily in Paris) şi Lilly Burns (Russian Doll), serialul fiind produs de Robert Lloyd Lewis (The Lincoln Lawyer). Michael Lehmann (Heathers) este producător executiv şi regizor.

Din partea Showtime Studios, direcţia creativă a serialului a fost asigurată de Gary Levine şi Urooj Sharif, iar producţia de Tara Power. Serialul este distribuit de Paramount Global Content Distribution.

Abonamentele SkyShowtime Standard cu reclame, Standard şi Premium vor fi disponibile direct consumatorilor prin intermediul aplicaţiei SkyShowtime pe dispozitivele Android, Android TV, Apple iOS, tvOS, Google Chromecast, televizoare LG conectate, televizoare Samsung Smart, precum şi prin site-ul www.skyshowtime.com.

Preţul lunar al abonamentului Standard cu reclame este de 3,99 euro; preţul lunar al abonamentului Standard Plus este de 5,99 euro, iar preţul lunar al abonamentului Premium este de 8,99 euro.