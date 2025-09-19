Topul bugetelor localităților din țară: peste 28% au mai puțin de jumătate din buget, venituri proprii / Primele 20 de localități din țară, dețin mai mult de un sfert din totalul banilor adunați de toate cele peste 3.000 de UAT-uri / ”Avem două Românii„

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

901 de UAT-uri din totalul național de 3.187, adică 28,2% din total, reușesc să strângă cel puțin jumătate – venituri proprii – din bugetul total al lor pe anul 2024. Datele prezentate de Ministerul Dezvoltării, preluate de Turnul Sfatului, arată că doar 200 dintre toate localitățile din țară au un procent mai mare de 70% – venituri proprii -, iar aproape 800 (781) au sub 30% din bugetul pe 2024 alocări din venituri proprii.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Două orașe și opt comune sunt localitățile din România cu cel mai mare procent de venituri proprii la bugetul pe 2024. Procentul în cazul lor depășește 90%, conform datelor consultate de Turnul Sfatului.

Cel mai mare procent, 96% se găsește la comuna clujeană Căianul. Din bugetul de 4,6 milioane de lei, 4,4 milioane reprezintă venituri proprii.

În Ghimbav (Brașov) procentul este de 95,5%, 61,8 milioane de lei venituri proprii, la un buget de 64,7 milioane lei.

În Otopeni, procentul este de 94,6% (192 de milioane venituri proprii la un buget de 203,7 milioane de lei). Ghimbav și Otopeni sunt singurele două orașe din primele 10, restul fiind comune.

UAT Venituri proprii Buget total Județ tip Procent venituri proprii din buget CAIANU 4.442.543 4.622.848 Cluj comună 96% GHIMBAV 61.873.506 64.738.858 Brașov oraș 95,50% OTOPENI 192.825.975 203.798.194 Ilfov oraș 94,60% JUCU 50.593.609 53.799.439 Cluj comună 94% VADU IZEI 6.305.497 6.768.949 Maramureș comună 93,10% CRISTIAN 50.117.613 53.979.907 Brașov comună 92,80% FRECATEI 24.740.711 26.682.306 Brăila comună 92,70% ARICESTII RAHTIVANI 54.771.266 59.331.846 Prahova comună 92,30% SELIMBAR 53.758.583 58.656.658 Sibiu comună 91,60%

La nivel național, localitățile cu cel mai mic procent de venituri proprii din bugetul pe 2024 sunt Brastavatu (județul Olt) cu 4,67%, Studina (Olt) cu 5,22%, Gostinari (Giurgiu) cu 5,8%, Glavile (Vâlcea) cu 6,72% și Dănești (Harghita) cu 7,5%.

În total sunt în țară 84 de UAT-uri cu mai puțin de 15%, bani din venituri proprii în bugetul total.

La nivelul anului 2024, veniturile proprii ale tuturor localităților din țară au fost de 89,6 miliarde de lei, aproximativ 17,9 miliarde de euro.

Primele 20 de localități din țară, după suma strânsă din venituri proprii în 2024, dețin 28% din totalul banilor adunați de toate cele peste 3.000 de UAT-uri. Aceste 20 de localități au împreună 31,2 miliarde de lei din totalul de 89,6 miliarde.

În acest clasament, pe primele 10 poziții se află, exceptând Primăria Capitalei și cele 6 sectoare, și ele considerate unități administrativ teritoriale, sunt: Cluj-Napoca (1,28 miliarde de lei), Timișoara (1,15 miliarde de lei), Iași (1,08 miliarde), Brașov (975 milioane), Constanța (949 milioane), Craiova (772 milioane), Oradea (718 milioane), Galați (588 milioane), Sibiu (581 milioane) și Ploiești (567 milioane).

În clasamentul comunelor, cel mai bine stă Chiajna (109 milioane lei), Florești (97,3 milioane lei), Ghiroda (61,6 milioane), Miroslava (61,4 milioane), Stefănești (60,61 milioane) și Giroc (57,4 milioane), după veniturile proprii din 2024.

Sunt, de asemenea, 10 comune care nu au strâns din venituri proprii mai mult de un milion de lei, pe parcursul unui an. Este vorba de localități din județele Caraș Severin (4 localități), Vaslui (3 localități), Mehedinți (2 localități) și Hunedoara.

66% din veniturile proprii ale comunei Hoghilag merg la salarii, conform datelor Ministerului Dezvoltării. Aceasta este localitatea din județul Sibiu care stă cel mai prost la acest capitol. 22,4% din buget reprezintă venituri proprii și este cel mai mic procent.

Primarul de aici, Nicolae Lazăr, a explicat pentru Turnul Sfatului că s-a renunțat la postul de viceprimar, tocmai pentru a nu îngreuna și mai tare bugetul local. El spune că sunt aici doar 13 salariați.

”Salariile sunt mici în primărie, să știți. Gradul de colectare al taxelor e mare, trebuie să vă uitați și la asta, pentru că e important. Noi facem eforturi, însă este complicat în astfel de localități, pentru că noi nu avem de unde să obținem mai mult. Avem în primărie 13 angajați, lucrăm fără viceprimar tocmai să mai facem economie.

Dacă vor să ne desființeze, să o facă, nu am ce să spun. Dar noi suntem 13 oameni cu toții, de la cel care tunde iarba, până la cei care lucrează cu fondurile europene. Mi-ar plăcea doar ca primăria care preia localitatea noastră să nu preia și cei 13 oameni, pentru că altfel tot nu am făcut nimic.

Cred că se va forța ca primăriile fără venituri să dispară. Dar să știți ceva. Noi avem două Românii. România săracă, asta a noastră, așa cum e și în Hoghilag și a doua, România bogată, a voastră, cei care locuiți în marile orașe. Vedem că în ultimii ani, cele două ”românii” au tot intrat în conflict. Vedem asta și la vot”, spune primarul.

Toate datele pot fi consultate în Turnul Sfatului