VIDEO Toni Servillo, recompensat cu Coppa Volpi pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Veneția / Filmul La Grazia, o reflecție subtilă asupra eutanasiei
Actorul italian Toni Servillo a fost recompensat sâmbătă seară cu Coppa Volpi pentru cel mai bun actor în cadrul celei de-a 82-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia graţie interpretării sale din pelicula ”La Grazia”, informează site-ul oficial al evenimentului, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Filmul ”La Grazia”, în regia lui Paolo Sorrentino, spune povestea lui Mariano de Santis, un preşedinte fictiv al Republicii Italiene, confruntat cu dileme morale. Filmul are drept fundal o reflecţie subtilă asupra eutanasiei.
Anul trecut, acest trofeu a fost atribuit actorului francez Vincent Lindon, protagonistul filmului „Jouer avec le feu”, în regia lui Delphine Coulin şi a lui Muriel Coulin.
Cea de-a 82-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia se desfăşoară în perioada 27 august – 6 septembrie.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.