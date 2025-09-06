G4Media.ro
VIDEO Toni Servillo, recompensat cu Coppa Volpi pentru cel mai bun actor…

VIDEO Toni Servillo, recompensat cu Coppa Volpi pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Veneția / Filmul La Grazia, o reflecție subtilă asupra eutanasiei

Actorul italian Toni Servillo a fost recompensat sâmbătă seară cu Coppa Volpi pentru cel mai bun actor în cadrul celei de-a 82-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia graţie interpretării sale din pelicula ”La Grazia”, informează site-ul oficial al evenimentului, transmite Agerpres.

Filmul ”La Grazia”, în regia lui Paolo Sorrentino, spune povestea lui Mariano de Santis, un preşedinte fictiv al Republicii Italiene, confruntat cu dileme morale. Filmul are drept fundal o reflecţie subtilă asupra eutanasiei.

Anul trecut, acest trofeu a fost atribuit actorului francez Vincent Lindon, protagonistul filmului „Jouer avec le feu”, în regia lui Delphine Coulin şi a lui Muriel Coulin.

Cea de-a 82-a ediţie a Festivalului de Film de la Veneţia se desfăşoară în perioada 27 august – 6 septembrie.

