VIDEO „Ţinutul Buzăului” rămâne în elita geoparcurilor UNESCO, după ce a fost revalidat pentru încă 4 ani

„Ţinutul Buzăului” a fost revalidat în reţeaua geoparcurilor UNESCO pentru încă patru ani de către Consiliul Organizaţiei Global Geoparks, în urma unei sesiuni care s-a desfăşurat în Chile, transmite Agerpres.

Geoparcul Internaţional UNESCO „Ţinutul Buzăului” a primit cartonaşul verde în urma vizitei de revalidare din această vară, confirmând pentru încă patru ani statutul său în Reţeaua Globală a Geoparcurilor UNESCO. Potrivit Consiliului Judeţean (CJ) Buzău, decizia a fost adoptată în urmă cu câteva zile, în Consiliul UNESCO Global Geoparks, care şi-a desfăşurat cea de-a 11-a sesiune în Geoparcul Kutralkura, din Chile, unde „Ţinutul Buzăului” a fost reprezentat oficial.

„În cele două zile de discuţii, membrii Consiliului au analizat dosarele a 9 geoparcuri aspirante, 2 cereri de modificare de arie (peste 10%), 3 geoparcuri aspirante amânate şi 44 de rapoarte de revalidare pentru geoparcuri UNESCO, printre care şi ‘Ţinutul Buzăului’. Decizia confirmă impresia excelentă pe care evaluatorii UNESCO ce au vizitat ‘Ţinutul Buzăului’ anul acesta au avut-o cu privire la calitatea rezultatelor obţinute şi de managementul eficient al geoparcului, a cărui echipă a reuşit să optimizeze folosirea resurselor şi să implice activ comunităţile locale”, a transmis marţi CJ Buzău.

Conducerea CJ Buzău apreciază că revalidarea geoparcului în reţeaua UNESCO reprezintă o recunoaştere internaţională a atracţiilor şi fenomenelor naturale care pot fi regăsite pe teritoriul judeţului.

„Cartonaşul verde vine să confirme că direcţia de dezvoltare a ‘Ţinutului Buzăului’ este cea bună, că Geoparcul nostru are valori demne de o recunoaştere internaţională, iar aici mă refer atât la binecuvântarea pe care am primit-o de la natură, dar şi la oamenii locului, a căror contribuţie face diferenţa. Fie că vorbim despre localnici, antreprenori, parteneri sau reprezentanţi ai tuturor autorităţilor locale din teritoriu, a contat implicarea fiecăruia în parte. Mulţumesc şi felicit întreaga echipă a Geoparcului, fie că sunt din CJ Buzău, Asociaţia ‘Ţinutul Buzăului’, Universitatea Bucureşti, iar de anul acesta şi ADI ‘Ţinutul Buzăului'”, a precizat prin intermediul unui comunicat de presă preşedintele interimar al CJ Buzău, Adrian Robert Petre.

Scrisoarea oficială care confirmă revalidarea va fi emisă după a 43-a sesiune a Conferinţei Generale UNESCO, ce va avea loc între 30 octombrie şi 13 noiembrie, în Uzbekistan.

„Acest rezultat este o încoronare a muncii susţinute din ultimii 4 ani, a echipei şi a comunităţii, şi a unei implicări pline de entuziasm în acest proiect de succes şi de viitor. E o validare internaţională, la cel mai înalt nivel, a rezultatelor şi abordării noastre în dezvoltarea şi managementul acestui Geoparc. O poveste de succes care se bazează pe un parteneriat solid cu autorităţile regionale şi locale, cu şcolile, cu antreprenorii şi cu locuitorii Ţinutului”, a declarat Răzvan Gabriel Popa, managerul Geoparcului.

Următoarea vizită de revalidare a statutului UNESCO pentru Geoparcul Ţinutul Buzăului este programată pentru 2029.

Geoparcul „Ţinutul Buzăului” a fost recunoscut drept sit UNESCO în luna aprilie 2022, fiind un teritoriu ce cuprinde elemente de interes geologic deosebit, alături de elemente de interes ecologic, arheologic, istoric şi cultural de importanţă mondială. Este situat în Regiunea de dezvoltare Sud-Est, în partea de nord a judeţului Buzău. Teritoriul se află în zona de curbură a Carpaţilor Orientali, la intersecţia drumurilor istorice ce leagă Muntenia, Transilvania şi Moldova şi este cunoscut pentru atracţiile sale naturale, de la Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari (comuna Berca) şi Pâclele Mici (comuna Scorţoasa), Valea Slănicului cu Platoul Meledic, Grunjul de la Mânzăleşti, Focul viu de la Lopătari, Trovanţii de la Ulmet, Pădurea Lacurile Bisoca, până la cele antropice – aşezările rupestre de la Aluniş-Colţi-Bozioru, mănăstirile Poiana Mărului (comuna Bisoca) şi Găvanu, Muzeul Chihlimbarului de la Colţi, Casa Memorială Vasile Voiculescu de la Pârscov.