Timișoara sub lumina lunii: Night Walks, o poveste între trecut și prezent

<<Wow>>, <<Niciodată nu mi-am ridicat privirea către clădirea asta>>, <<De nedescris!>>, <<Ce încântare!>>. Sunt doar câteva expresii din șirul de exclamații pline de emoție rostite de către o mână de timișoreni care au descoperit, aseară, la lăsarea nopții, o altă față a orașului. În liniștea apăsătoare a unor cartiere care au adormit instant odată cu apusul soarelui, ghizii Timișoara Tour Guide dau viață în aceste nopți unor locuri poate mai puțin cunoscute din zona cartierului Iosefin. Totul se întâmplă în cadrul Night Walks, tururile ghidate parte din The Night-Art Festival, evenimentul menit să transforme Timișoara într-un laborator cultural la ceas de seară.

În timpul zilei, aceste locuri își ascund adesea trecutul și povestea. Dar noaptea, sub lumina instalațiilor, devin subiecte ale unor povești captivante. Oricine se alătură acestor plimbări nocturne pleacă acasă cu o privire diferită asupra orașului și cu amintiri memorabile ale unor locuri și momente îngropate în umbrele timpului. Am stat și noi de vorbă cu Alexandra Irimia (sau fata cu umbrelă roșie, așa cum o cunosc cei mai mulți timișoreni) și ne-am alăturat unui grup de curioși pentru a lua pulsul evenimentului.

Deși face asta de mai bine de 10 ani, experiența a pus-o până și pe Alexandra în fața unor noi provocări. A făcut-o mai atentă la detalii și i-a adus întrebări și emoții. Însă într-o perioadă mai solicitantă ca oricând, încântarea ia locul oboselii, căci, spune ea, o hrănește entuziasmul participanților fascinați de combinație dintre artă și istorie.

“M-am bucurat să am acces în locuri emblematice, precum FLORA sau Cinematograful Arta, locuri care au reprezentat ceva pentru lumea boemă într-o anumită eră a orașului, dar care aveau lacătul pe ușă de ceva timp. Au fost noutăți pentru mine, dar și o ocazie de a vedea documentare vechi, de a mă transpune mental în anumite spații și m-am reîndrăgostit cumva de partea asta romantică a Timișoarei, a Woodstock-ului timișorean. M-a șocat să ajung și în fostul cinematograf, o altă clădire importantă a orașului, unde am pășit pe rămășițele din podeaua de lemn, am identificat unde era vechiul ecran și am descoperit, cu surprindere, că până și tavanul a fost dărâmat”, ne-a dezvăluit Alexandra Irimia.

Turul condus de Alexandra a fost un mix între istorie și arta adusă de festival. Dincolo de poveștile despre oraș, curioșii au ajuns în fața instalațiilor luminoase care au puterea de a reactiva peisajul urban: lebede care dansează pe Bega, canapeaua care aduce în prim plan ideea de confort sau cuburile care crează un spațiu meditativ tehnico-mistic. Încântarea participanților a fost pe măsură. Răzvan, de exemplu, a marcat fiecare popas cu o fotografie, conștient că această experiență este cu adevărat rară și plină de magie.

“E foarte interesant, mai ales că Alexandra știe să povestească. Și e foarte faină combinația între artă și istorie. Adică tot ce știam în Timișoara le știam pe timp de zi și noaptea de obicei când trec cu mașina nu mă uit la clădiri sau nu am timp să le fac o poză… și asta mi se pare iar inedit, chiar te plimbi noaptea și explorezi într-un mod diferit fiecare spațiu. Mi-a plăcut foarte mult că am avut ocazia să intrăm și în interior, în Palatul Apelor de exemplu, unde fusesem ultima oară acum aproape 20 de ani, înainte de orice renovare”, spune participantul.

Pe alți doi curioși, Alexandra și Sergiu, i-am surprins cum schimbau în șoaptă impresii despre locuri sau semnificații ascunse. În această călătorie nocturnă au simțit că fiecare cuvânt și fiecare pas le dezvăluie un secret al orașului. Pasionați de artă și cu evenimente similare la activ inclusiv în afara țării, s-au simțit în acest tur precum într-un tărâm desprins dintr-o poveste.

“Trec zilnic pe lângă anumite clădiri și nu aș fi știut niciodată ce istorie ascunde fiecare dintre ele. Iar arta îmbinată în aceste locuri frumoase aduce un plus de frumusețe. Mi-au plăcut toate instalațiile, dar cu siguranță preferata mea a fost ultima – Submergence, ca intensitate, stare, interactivitate și care pe mine m-a dus cu gândul la ideea de cosmos, stele, visare”, ne-a povestit, cu ochii plini de încântare, Alexandra.

“M-am mai plimbat în oraș noaptea, dar cu siguranță nu cu scopul ăsta. A fost foarte interesant să descopăr cartierul Iosefin și separ toată istoria din spate. Am mai fost la un festival similar în Amsterdam, dar ăsta mi se pare mult, mult mai interesant – inclusiv lucrările sunt mai inedite. Mi se pare un plus și faptul că am venit cu ghidul alături de care am avut ocazia de a afla probabil detalii mai profunde din spatele lucrărilor și a locurilor care găzduiesc instalațiile”, a completat Sergiu.

Night Walks este precum un roman în care fiecare pagină întoarsă dezvăluie o nouă surpriză, iar finalul rămâne deschis pentru ca vizitatorii să scrie propriul lor capitol. Este o călătorie care aduce emoție, cunoaștere și conexiuni cu trecutul și prezentul acestui oraș fascinant.

Organizatorii The Night-Art Festival mulțumesc timișorenilor pentru entuziasmul de care au dat dovadă pentru Night Walks, toate cele 20 de tururi fiind sold out.

