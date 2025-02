Tim Merlier, învingător în etapa a șasea a Turului Emiratelor Arabe Unite / Pogacar rămâne lider în clasamentul general

Tim Merlier a obținut o nouă victorie la sprint, sâmbătă, în etapa a șasea a Turului Emiratelor Arabe Unite (165 km în jurul orașului Abu Dhabi). Cu o zi înainte, câștigase în același mod. Belgianul l-a devansat pe compatriotul său Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) și pe italianul Jonathan Milan (Lidl – Trek), conform L’Equipe.

În clasamentul general, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) își menține poziția de lider, având un avans de 15 secunde față de britanicul Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) și 27 de secunde față de spaniolul Ivan Romero (Movistar). Turul Emiratelor Arabe Unite se va încheia duminică, cu o etapă de 176 km între Al-Ain și Jebel Hafeet, care se va finaliza cu o ascensiune de aproape 11 kilometri, având o pantă medie de 6,7%.

What a sprint that was from Merlier 🏆

The Soudal Quick-Step rider launched early and surprised his rivals to win Stage 6 at the UAE Tour with a huge gap back to 2nd place.

𝐑𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭:

1. Merlier

2. Philipsen, s.t

3. Milan, s.t

📸 Sprint Cycling

