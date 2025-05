TikTok anunță că a eliminat în aprilie două rețele de influență ascunsă care vizau audiența din România

Rețeaua socială chineză TikTok a anunțat duminică, printr-un comunicat, că în luna aprilie a eliminat două rețele de influență ascunsă care vizau audiența din România. Decizia a fost luată în plină campanie electorală pentru alegerile prezidențiale.

Prima rețea era formată din conturi care vizau discursul politic din România, potrivit sursei citate. Această rețea a inclus 27 de conturi cu 9.474 de urmăritori.

”Evaluăm că această rețea a operat din România și a vizat un public român. Persoanele din spatele acestei rețele au creat conturi neautentice pentru a amplifica anumite narațiuni, încercând să manipuleze discursul electoral din România. Rețeaua a fost descoperită ca folosind conturi cu nume și avatare generice, prezentate drept conturi de știri”, arată comunicatul Tiktok.

A doua rețea a inclus 60 de conturi cu 23.822 de urmăritori.

”Evaluăm că această rețea a operat din România și a vizat un public român. Persoanele din spatele acestei rețele au creat conturi neautentice pentru a amplifica anumite narațiuni, încercând să manipuleze discursul electoral din România. Rețeaua a fost descoperită ca folosind identități fictive pentru a posta comentarii și conținut aliniat cu obiectivul său strategic”, arată Tiktok.

Compania chineză a mai anunțat că în perioada 7 – 27 aprilie a eliminat peste 2.700 de materiale pentru încălcarea politicilor privind integritatea civică și electorală, dezinformarea și conținutul generat de AI și susține că a eliminat peste 94% din acest conținut înainte să fie raportat.

”În perioada 22 – 28 aprilie, am prevenit proactiv peste 2.300.000 de aprecieri false și peste 705.000 de cereri de urmărire false și am blocat crearea a peste 4.700 de conturi spam în România. De asemenea, am eliminat peste 2.900 de conturi false, peste 323.000 de aprecieri false și 48.000 de urmăritori falși. Pe 1 mai, am interzis peste 1.100 de conturi pentru încălcarea politicilor noastre privind Rețelele Controlate Automatizat, ceea ce a dus la eliminarea a mai mult de 7.000 de comentarii lăsate la videoclipurile candidaților la prezidențiale”, mai arată Tiktok.

Rețeaua chineză de socializare a fost acuzată de autoritățile române că a permis desfășurarea unei campanii ilegale a lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2024.

Tiktok e investigată acum de Comisia Europeană.