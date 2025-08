Therme București, alături de cele mai spectaculoase destinații de wellness din SUA

Cu mult înainte ca „wellness” să devină un cuvânt la modă, lumea recurgea deja la apă pentru vindecare. Practicile variază: Japonia are onsenuri, Finlanda are saune, iar Mexicul are temazcale, adică loji de aburi în formă de dom. Toate promovează restaurarea, conexiunea și ritualul printr-un element universal: apa, relatează The New York Times.

Așa intră în scenă hidroterapia, o practică modernă și la modă care pornește de la aceste idei străvechi, folosind puterea terapeutică a apei pentru a susține starea de bine fizică și emoțională. Studiile arată că scufundarea în apă, caldă sau rece, poate calma sistemul nervos, reduce durerea articulară și inflamația, stimula circulația, scădea tensiunea arterială și accelera drenajul limfatic. De asemenea, relaxează mușchii, reduce stresul și îmbunătățește starea de spirit și calitatea somnului.

Există multe moduri de a experimenta hidroterapia, de la saune la băi cu aburi și bazine cu apă rece, dar una dintre cele mai populare metode este alternarea temperaturilor, cunoscută ca „terapie prin contrast”.

„Schimbarea mediului termic, de la cald la rece sau invers, stimulează metabolismul și ajută corpul să se adapteze și să devină mai rezistent,” spune Susanna Søberg, cercetătoare în metabolism care studiază expunerea la căldură și frig.

Indiferent dacă preferi cald, rece sau ambele, spațiile comune cu saună și bazine reci pot oferi o conexiune profundă. „Băile cu gheață și saunele sunt printre puținele locuri unde pot găsi liniște și o resetare mentală,” spune Lauren Hendel, manager de evenimente în industria tech, în vârstă de 28 de ani. Ea își amintește o baie aproape înghețată, făcută cu alte patru persoane, iar sentimentul de comunitate a fost cel care a motivat-o să reziste. „Respiri împreună cu ceilalți, te hrănești din energia lor. După șocul inițial, simți o forță interioară, ca și cum ai putea trece prin orice.”

Iată șase centre de wellness și resorturi care oferă tratamente cu hidroterapie și circuite termice prin contrast:

PAGOSA SPRINGS, COLORADO – The Springs Resort

Înconjurat de Munții San Juan din sudul statului Colorado, acest resort are peste 50 de bazine alimentate de cel mai adânc izvor geotermal cunoscut din lume. Noua extindere a resortului pune accent pe conceptul „Soakology” – care îmbină beneficiile apei (bogată în 13 minerale și având temperaturi între 1 și 44°C) cu practici ghidate. Vizitatorii pot face o baie rece în râul San Juan după o înmuiere fierbinte. Circuitul Contrast oferă trei etape de scufundare în bazine cu temperaturi diferite. Noul element Contrast Falls include o cascadă alimentată cu apă caldă din izvor și apă rece din râu. Sauna cu sare oferă o vedere panoramică spre munți.

Camere de la 339 USD/noapte; acces zilnic între 67 și 119 USD.

NEW YORK ȘI TORONTO – Othership

Othership pune accent pe beneficiile sociale ale terapiei cu apă prin sesiuni ghidate care combină respirația, mișcarea corporală, vizualizarea, muzica live, mișcări de prosop în stil european (care infuzează aerul cu uleiuri esențiale) și momente de împărtășire în grup. Opțiunea „Free-Flow” permite explorarea liberă a circuitului cu apă caldă și rece timp de 75 de minute. Sesiunea „Social” (două ore) include muzică, dans și bile aromate de zăpadă. Un nou spațiu în Williamsburg, Brooklyn, se va deschide în această toamnă.

Tarife de la 64 USD/sesiune; abonamente lunare de la 51 USD.

LACUL LOUISE, ALBERTA – Basin Glacial Waters

Pe malul lacului turcoaz Lake Louise, în Parcul Național Banff, centrul Basin Glacial Waters (parte din Fairmont Chateau Lake Louise) se va deschide pe 15 septembrie. Vizitatorii vor putea face băi de contrast în piscine umplute cu apă topită din ghețarul Victoria, atât în interior cât și în aer liber. Spa-ul include și saune, o cameră cu sare de Himalaya și hammam – o baie cu aburi de inspirație orientală.

Camere de la 699 USD/noapte, în funcție de sezon; acces zilnic aproximativ 200 USD.

BUCUREȘTI, ROMÂNIA – Therme

Un complex eclectic, la intersecția dintre spa termal, junglă tropicală și parc acvatic — situat la periferia capitalei României, Therme combină tradiții antice cu terapii moderne. Lumina naturală abundentă și vegetația tropicală creează o atmosferă unică. Are trei zone: Galaxy (pentru familii, cu tobogane și locuri de joacă), The Palm (pentru adulți, cu plajă urbană și bazine termale) și Elysium (axat pe wellness, cu saune, băi de aburi și tratamente spa). Therme intenționează să deschidă locații în Washington, Dallas, Glasgow, Toronto, Frankfurt și Manchester.

Acces între 45 și 207 lei (~11–48 USD).

MAUI, HAWAII – Kilolani Spa, Grand Wailea

Inspirat de cele trei anahulu (perioade lunare de 10 zile) ale calendarului hawaiian — ce simbolizează intenție, echilibru minte-corp și transformare — noul Kilolani Spa oferă o varietate de elemente termale, în interior și exterior. Grădinile de Hidroterapie includ un circuit de contrast cu dușuri în cascadă, hammam, saune și camere de aburi. Sarea joacă un rol important — se regăsește în sauna cu aerosoli salini și în piscina de relaxare cu apă sărată.

Camere de la 599 USD/noapte; acces zilnic 150 USD.

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA – Alchemy Springs

Alchemy Springs este un „spa social” în cartierul Lower Nob Hill, unde te poți relaxa prin mișcare, sunet, apă și joc. Grădina cu saune permite alternarea între sauna și bazine reci, individual sau în sesiuni ghidate. Spa-ul oferă și clase de yoga și evenimente speciale, precum „Acroyoga Community Jam” (acroyoga și dans acrobatic), „Sacred Sound and Movement” (baie sonoră cu gonguri) și „Speak-Teasy” — o ceainărie pop-up cu elixire și infuzii. La finalul anului se va deschide o baie publică extinsă cu bazine termale și zone comune.

Sesiuni și evenimente: 25–85 USD. Clase de yoga: de la 15 USD.

Aceste centre din întreaga lume îmbină tradițiile ancestrale cu știința modernă, oferind spații în care corpul și mintea se pot reface profund, iar conexiunile umane devin parte din procesul de vindecare.