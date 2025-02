The Telegraph: Trump cere Ucrainei 500 de miliarde de dolari pentru a garanta pacea / Este un procent mai mare din PIB-ul ucrainean decât despăgubirile impuse Germaniei prin Tratatul de la Versailles

Termenii de negociere ai lui Donald Trump în privința păcii din Ucraina sunt mai duri decât tratamentul de care a beneficiat Germania în urma celui de-al Doilea Război Mondial, scrie The Telegraph într-o analiză privind soarta războiului.

Cererile lui Trump se ridică la o cotă mai mare din PIB-ul ucrainean decât despăgubirile impuse Germaniei prin Tratatul de la Versailles. În același timp, el pare dispus să lase Rusia complet în pace.

”Cererea lui Donald Trump pentru o „răsplată” de 500 de miliarde de dolari (400 de miliarde de lire sterline) din partea Ucrainei depășește cu mult controlul SUA asupra mineralelor esențiale ale țării. Aceasta acoperă totul, de la porturi și infrastructură la petrol și gaze, precum și baza mai largă de resurse a țării”, scriu jurnaliștii britanici.

Termenii contractului care a ajuns în biroul lui Volodymyr Zelensky în urmă cu o săptămână echivalează cu colonizarea economică a Ucrainei de către SUA, în perpetuitate juridică. Acesta implică o povară de reparații care nu poate fi realizată. Documentul a provocat consternare și panică la Kiev.

The Telegraph a obținut un proiect al contractului pre-decisional, marcat „Privileged & Confidential” și datat 7 februarie 2025. Acesta prevede că SUA și Ucraina ar trebui să formeze un fond comun de investiții pentru a se asigura că „părțile ostile la conflict nu beneficiază de reconstrucția Ucrainei”.

Acordul acoperă „valoarea economică asociată cu resursele Ucrainei”, inclusiv „resursele minerale, resursele de petrol și gaze, porturile, alte infrastructuri (după cum s-a convenit)”, lăsând neclar ce altceva ar putea fi cuprins. „Prezentul acord este guvernat de legislația New York-ului, fără a ține seama de conflictul de principii juridice”, se precizează în document.

SUA vor primi 50 % din veniturile recurente încasate de Ucraina din extracția resurselor și 50 % din valoarea financiară a „tuturor licențelor noi eliberate terților” pentru monetizarea viitoare a resurselor. Va exista „un drept de retenție asupra acestor venituri” în favoarea SUA. „Această clauză înseamnă „mai întâi plătește-ne pe noi și apoi hrănește-ți copiii””, a declarat o sursă apropiată negocierilor.

Clauza stipulează că „pentru toate licențele viitoare, SUA vor avea un drept de prim refuz pentru achiziționarea de minerale exportabile”. Washingtonul va beneficia de imunitate suverană și va dobândi un control aproape total asupra celei mai mari părți a economiei de materii prime și resurse a Ucrainei. Fondul „va avea dreptul exclusiv de a stabili metoda, criteriile de selecție, termenii și condițiile” tuturor licențelor și proiectelor viitoare. Și așa mai departe, în această ordine de idei. Aceasta pare să fi fost redactată de avocați privați, nu de departamentele de stat sau de comerț ale SUA.

Însuși președintele Zelenski a propus ideea de a oferi SUA o participație directă în elementele de pământuri rare și în mineralele critice ale Ucrainei, cu ocazia unei vizite la Trump Tower în septembrie, în speranța de a facilita continuarea livrărilor de arme.

El a calculat că acest lucru ar determina companiile americane să desfășoare operațiuni pe teren, creând un fir de declanșare politic care l-ar descuraja pe Vladimir Putin să atace din nou.

Unele bazine minerale se află în apropierea liniei frontului din estul Ucrainei sau în zonele ocupate de Rusia. Putin a subliniat pericolul de a lăsa rezervele strategice de titan, tungsten, uraniu, grafit și pământuri rare să cadă în mâinile Rusiei. „Dacă vorbim despre un acord, atunci să facem un acord, suntem doar pentru asta”, a spus el.

Probabil că nu se aștepta să fie confruntat cu termenii impuși în mod normal statelor agresoare învinse în război. Acestea sunt mai grave decât sancțiunile financiare impuse Germaniei și Japoniei după înfrângerea lor în 1945. Ambele țări au fost, în cele din urmă, beneficiare nete de fonduri din partea aliaților victorioși.

Un nou Versailles

Dacă acest proiect ar fi acceptat, cererile lui Trump ar reprezenta o parte mai mare din PIB-ul ucrainean decât despăgubirile impuse Germaniei prin Tratatul de la Versailles, reduse ulterior la Conferința de la Londra din 1921 și prin Planul Dawes din 1924. În același timp, el pare dispus să lase Rusia complet în pace.

Donald Trump a declarat pentru Fox News că Ucraina a fost „în esență de acord” să predea 500 de miliarde de dolari. „Au terenuri extrem de valoroase în ceea ce privește pământurile rare, petrolul și gazele, alte lucruri”, a spus el.

El a avertizat că Ucraina îi va fi dată lui Putin pe tavă dacă va respinge termenii. „S-ar putea să facă o înțelegere. S-ar putea să nu facă o înțelegere. S-ar putea să fie ruși într-o zi, sau s-ar putea să nu fie ruși într-o zi. Dar vreau acești bani înapoi”, a spus el.

Trump a declarat că SUA a cheltuit 300 de miliarde de dolari pentru război până în prezent, adăugând că ar fi „stupid” să predea mai mult. De fapt, cele cinci pachete convenite de Congres totalizează 175 de miliarde de dolari, din care 70 de miliarde de dolari au fost cheltuite în SUA pentru producția de arme. O parte din această sumă este sub formă de granturi umanitare, dar o mare parte sunt bani pentru împrumuturi care trebuie rambursați.

Senatorul republican Lindsey Graham a sugerat la Conferința de securitate de la Munchen din weekend că cererea lui Trump a fost o manevră inteligentă pentru a consolida sprijinul popular în scădere pentru cauza ucraineană. „Se poate adresa poporului american și să spună: ‘Ucraina nu este o povară, este un beneficiu’”, a spus el.

Senatorul Graham le-a spus europenilor să susțină cu tărie această idee, deoarece ea obligă Washingtonul să apere o viitoare înțelegere. „Dacă semnăm acest acord privind mineralele, Putin este terminat, pentru că Trump va apăra înțelegerea”, a spus el.

Oficialii ucraineni au trebuit să meargă pe vârfuri pe acest teren minat la forumul de la Munchen, încercând să zâmbească jucăuș și să vorbească despre speranțele unui acord privind resursele, pledând în același timp pentru faptul că textul actual încalcă legislația ucraineană și trebuie reformulat.

Discuțiile despre bogăția de resurse a Ucrainei au devenit suprarealiste. Se vehiculează o cifră de 26 000 de miliarde de dolari pentru rezervele combinate de minerale și hidrocarburi. Sumele sunt inventate.

Ucraina are probabil cel mai mare bazin de litiu din Europa. Însă prețul litiului s-a prăbușit cu 88% de la spargerea bulei în 2022. Rezerve mari sunt descoperite peste tot în lume. Caldera McDermitt din Nevada este considerată a fi cel mai mare zăcământ de litiu de pe planetă, cu 40 de milioane de tone metrice, suficient pentru a catapulta SUA înaintea Chinei.

Proiectul Thacker Pass va fi operațional până anul viitor. Valoarea litiului se află în industriile de prelucrare și în cele din aval. Depozitele de roci neprocesate din Ucraina sunt aproape inutile pentru SUA.

Este o poveste similară pentru pământurile rare. Acestea nu sunt rare. Companiile miniere din SUA au abandonat această activitate în anii 1990, deoarece marjele de profit erau atunci prea mici. Guvernul SUA a adormit la volan și a lăsat să se întâmple acest lucru, trezindu-se să descopere că China a dobândit o putere strategică asupra aprovizionării cu elemente critice necesare pentru armele de înaltă tehnologie și avansate. Această problemă este în curs de rezolvare.

Ucraina are cobalt, dar majoritatea bateriilor EV folosesc acum fosfat feros de litiu și nu mai au nevoie de cobalt. În plus, bateriile pe bază de sodiu-ion și sulf vor limita creșterea viitoare a cererii de litiu. La fel se va întâmpla și cu reciclarea. Se poate continua. Povestea lipsei de minerale este exagerată.

În ceea ce privește gazele de șist din Ucraina, a) o parte din zăcământul Yuzivska se află sub controlul lui Putin și b) rezervele din Carpații Occidentali se află într-o geologie complexă, cu costuri de foraj ridicate, ceea ce a determinat Chevron să se retragă, la fel cum a făcut în Polonia. Ucraina are un potențial mai mare ca exportator de electricitate către Europa din surse regenerabile și din expansiunea nucleară, dar nu asta este ceea ce îl preocupă pe Donald Trump.

A doua încălcare a Ucrainei

Ucraina nu poate îndeplini cererea sa de 500 de miliarde de dolari într-un interval de timp semnificativ, lăsând la o parte chestiunea mai amplă a faptului dacă este onorabil să tratezi o națiune victimă în acest mod după ce aceasta a ținut linia de luptă pentru democrațiile liberale cu sacrificii enorme timp de trei ani. Cine are cu adevărat o datorie față de cine, ne putem întreba?

„Stilul meu de a face afaceri este destul de simplu și direct”, spune Trump în cartea sa The Art of the Deal. „Țintesc foarte sus, iar apoi continui să împing și să împing și să împing pentru a obține ceea ce vreau”.

În comerțul autentic, cealaltă parte poate, de obicei, să renunțe. Cererea lui Trump este o constrângere cu pumnul de fier din partea unei puteri neo-imperiale împotriva unei națiuni mai slabe, cu spatele la zid, și totul pentru o sumă de mărfuri care există în principal în mintea lui Trump.

„De multe ori, cea mai bună afacere pe care o faci este afacerea pe care nu o faci”, a spus Trump, oferind încă una dintre perlele sale.

Zelensky nu are acest lux. El trebuie să aleagă între încălcarea militară a Ucrainei de către Putin și încălcarea economică a Ucrainei de către propriul său aliat. ”