Tendințele de beauty pentru Halloween / De la machiaj la păr – iată câteva sfaturi utile pentru tendințele anului acesta

Celebritățile, sportivii și personajele fictive oferă o multitudine de idei pentru costumele de Halloween. Fie că vrei să participi la o petrecere arătând glam ca Zendaya sau să colinzi în ceva înfricoșător ca Beetlejuice, posibilitățile sunt nelimitate! Indiferent de costumul pe care îl alegeți, machiajul și coafura potrivită te pot ajuta să întruchipezi pe deplin personajul sau tema pe care vreși să o reprezentați, relatează Daily Mail.

Glamour

Zendaya a participat la Met Gala 2024 într-o ținută demnă de Halloween. Reflectând tema „Grădina Timpului” a evenimentului, vedeta din „Euphoria” a purtat o creație personalizată Maison Margiela de John Galliano. Rochia verde și albastră a fost inspirată de o piesă creată de Galliano pentru colecția Christian Dior Haute Couture Primăvară/Vară 1999. Rochia avea un umăr dezgolit, o formă de sirenă și era decorată cu ciorchini de struguri și păsări, în ton cu tema galei.

Machiajul dramatic a completat look-ul, iar Elyse Reneau, make-up artist, dezvăluie cum să recreezi acest look acasă, folosind paleta Appley in Love de la Too Faced:

1. Pregătește pleoapele cu primer de pleoape pentru a preveni căderea și a asigura aplicarea corectă a culorilor.

2. Aplică nuanța aurie caldă „Turnover” în pliul ochiului, difuzând spre osul sprâncenei.

3. Presară „Candy Apple” pe pleoapă și blenduiește în pliul ochiului, apoi aplică și pe linia genelor inferioare.

4. Folosește „Baskets Full” pentru a crea un efect smoky în colțul extern al pleoapei și linia inferioară a genelor.

5. Trasează linia genelor superioare și inferioare cu eyeliner-ul Killer Liner în negru și folosește o pensulă pentru a estompa.

6. Aplică trei straturi generoase de mascara Better than Sex pentru un efect senzual.

7. Conturează fruntea, pomeții și nasul cu Chocolate Soleil Bronzing Stick pentru definire.

8. Pentru buze, folosește conturul de buze Lip Injection în nuanța „Espresso Shot”, apoi aplică gloss-ul „Hot Love”.

Majoreta

Documentarul „America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders” a avut premiera pe Netflix anul acesta. Serialul urmărește echipa 2023–2024 de la audiții până la sfârșitul sezonului de fotbal, surprinzând sacrificiile necesare pentru a face parte din echipă. Dacă ești în criză de timp, acest costum este ușor de recreat.

Artista de machiaj Anari LaBoard îți oferă un ghid pas cu pas pentru look-ul de majoretă:

1. Începe prin aplicarea unui spray hidratant pentru a reîmprospăta pielea, urmat de o cremă hidratantă ușoară.

2. Aplică un strat uniform de fond de ten, începând din centrul feței și blenduind spre exterior, la care se adaugă și corector daca vreți

3. Folosește bronzer pentru a sculpta ușor fața sub pomeți și în jurul liniei părului.

4. Aplică blush pe partea superioară a pomeților pentru o culoare naturală.

5. Creează un machiaj subtil al ochilor cu farduri neutre și adaugă un tuș de ochi maro închis pe linia genelor superioare.

6. Aplică câteva straturi de mascara volumizantă și finalizează look-ul cu un ruj în nuanțe nude sau roz, plus un gloss pentru strălucire.

Înfricoșător cu stil

„Beetlejuice” a fost unul dintre cele mai populare filme ale anului, având un weekend de deschidere de 110 milioane de dolari. Costumul lui Beetlejuice este ușor de recunoscut: costumul dungat alb-negru, părul dezordonat, fața albă și machiajul întunecat al ochilor.

Pentru o versiune mai glam a look-ului Beetlejuice, drag queen-ul și antreprenorul de beauty Kim Chi recomandă:

1. Aplică un machiaj smoky intens, estompând mai mult decât de obicei.

2. Folosește fardul de pleoape Kimchi Chic Beauty Diamond Sharts în nuanța „Black Out” pentru un efect dramatic, cu particule de sclipici argintiu.

3. Pentru un look Beetlejuice glamour, aplică două nuanțe de fond de ten – una mai deschisă în centrul feței și una care să se potrivească pielii pe marginile exterioare.

4. Adaugă gene false dramatice și un ruj în nuanțe închise, precum prune sau negru.

Look îndrăzneț

Miley Cyrus a câștigat primul său premiu Grammy pentru Best Pop Solo Performance cu piesa „Flowers” la ceremonia de anul acesta. În stilul ei caracteristic, Miley a uimit publicul cu o rochie aurie și o coafură inspirată din anii ’80.

Pentru a recrea acest look voluminos, stilistul Nick Stenson sugerează:

1. Spală părul cu șamponul și balsamul Nick Stenson Volume.

2. Aplică un spray pentru volum la rădăcini și pe toată lungimea părului, urmat de o cremă pentru volum.

3. Folosește o perie rotundă în timpul uscării pentru a crea volum maxim.

4. Creează bucle cu un ondulator de 2 inci, fixează-le cu clipsuri și spray de fixare.

5. Odată răcite, desfă buclele, adaugă fixativ și tachinează părul pentru a obține un efect voluminos și îndrăzneț.