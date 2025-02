Telescopul spaţial SPHEREx al NASA va explora ce s-a întâmplat imediat după Big Bang

NASA se pregăteşte să lanseze un observator spaţial a cărui formă seamănă cu un megafon şi a cărui misiune este de a înţelege mai bine ce s-a întâmplat imediat după Big Bang şi de a căuta rezervoare de apă în Calea Lactee, un ingredient crucial pentru viaţă, informează Reuters, citată de Agerpres.

Telescopul spaţial SPHEREx al agenţiei spaţiale americane este programat provizoriu pentru a fi lansat vineri, la bordul unei rachete Falcon 9 a companiei SpaceX, de la baza spaţială Vandenberg din California.

SPHEREx – acronimul pentru Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer – va încerca să afle răspunsuri despre originea Universului, cartografiind în acelaşi timp distribuţia galaxiilor.

Mai aproape de casă – relativ vorbind -, SPHEREx va inspecta galaxia noastră în căutarea unor rezervoare de apă îngheţată pe suprafaţa granulelor de praf interstelar în nori mari de gaz şi praf din care iau naştere stelele şi planetele.

Pe parcursul unei misiuni cu o durată proiectată de doi ani, observatorul va colecta date despre peste 450 de milioane de galaxii, precum şi despre peste 100 de milioane de stele din Calea Lactee, explorând originile Universului şi ale galaxiilor care îl compun. Va crea o hartă tridimensională a cosmosului în 102 culori – lungimi de undă individuale ale luminii.

Misiunea are drept obiectiv obţinerea de informaţii asupra unui fenomen denumit „inflaţie cosmică”, expansiunea rapidă şi exponenţială a Universului dintr-un singur punct într-o fracţiune de secundă după Big Bang, care a avut loc îmn urmă cu aproximativ 13,8 miliarde de ani. Prin comparaţie, Terra are o vârstă de circa 4,5 miliarde de ani.

”Avem dovezi destul de concludente că inflaţia cosmică a avut loc, dar fenomenele fizice care au condus la acel eveniment sunt complet incerte”, a declarat cosmologul Olivier Dore, de la Jet Propulsion Laboratory, administrat de NASA şi Caltech, şi cercetător în cadrul proiectului SPHEREx.

”Prin cartografierea distribuţiei galaxiilor pe toată suprafaţa cerului, putem percepe în mod direct proprietăţile unice ale inflaţiei. De aceea avem nevoie să cartografiem întregul cer şi de aceea avem nevoie de spectroscopie (studiul obiectelor pe baza culorii) pentru a alcătui harta 3D. Conectarea acestor două lucruri – distribuţia galaxiilor pe scară largă până la fizica inflaţiei – este ceva foarte puternic şi foarte uimitor, aproape magic”, a adăugat Olivier Dore.

Jim Fanson, manager de proiect SPHEREx în cadrul Jet Propulsion Laboratory, a descris inflaţia cosmică drept ”cadrul convenit pentru a explica aspecte ale Universului pe care le observăm pe scară largă”.

”Teoria actuală postulează că Universul s-a extins de un trilion-trilion de ori într-o mică fracţiune de secundă după Big Bang”, a adăugat Jim Fanson.

SPHEREx poate face fotografii în orice direcţie în jurul Pământului, descompunând lumina din miliarde de surse cosmice, cum ar fi stele şi galaxii, în lungimile de undă care le compun pentru a le determina compoziţia şi distanţa. Cercetătorii vor măsura totodată haloul luminos colectiv din spaţiul existent între galaxii.

În plus, SPHEREx va căuta apă şi molecule, inclusiv de dioxid de carbon şi de monoxid de carbon îngheţate pe suprafaţa granulelor de praf în nori moleculari, care sunt regiuni dense de gaz şi praf din spaţiul interstelar. Oamenii de ştiinţă cred că rezervoarele de gheaţă legate de granulele de praf din aceşti nori se află acolo unde cea mai mare cantitate de apă din Univers se formează şi persistă.

Alături de SPHEREx, va fi lansată şi o constelaţie de sateliţi destinaţi misiunii PUNCH de la NASA, al căror obiectiv va fi acela de a realiza observaţii asupra coroanei solare, stratul cel mai extern al atmosferei solare. Scopul este de a îi ajuta pe oamenii de ştiinţă să înţeleagă mai bine vântul solar, acel flux continuu de particule încărcate electric provenite de la Soare.

”Cred că frumuseţea astronomiei constă în faptul că de fiecare dată când ne uităm la cer într-un fel nou sau dintr-un unghi diferit, descoperim noi fenomene. Iar SPHEREx se va uita la cer în feluri cu totul noi”, a declarat Olivier Dore.

”Va fi un set de date fără precedent de descoperit şi nu am nicio îndoială că vom descoperi noi fenomene cosmice”, a adăugat el.