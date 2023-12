Taylor Swift a fost desemnată persoana anului de către revista Time Magazine / Premiul este acordat unei persoane care se consideră că a avut cea mai mare influență asupra evenimentelor globale din ultimul an

Taylor Swift a încununat un 2023 strălucitor, fiind desemnată de revista Time Magazine drept persoana anului. Vedeta, al cărei turneu Eras a doborât recordurile de încasări și a provocat o anchetă privind practicile de vânzare ale Ticketmaster, îi urmează pe Barack Obama, Greta Thunberg și Volodymyr Zelensky, relatează BBC.

Ea a declarat revistei că este „cea mai mândră și fericită pe care am simțit-o vreodată”.

Premiul este acordat unui eveniment sau unei persoane care se consideră că a avut cea mai mare influență asupra evenimentelor globale din ultimul an.

Cântăreața a recunoscut, de asemenea, pentru revistă că prețul concertelor sale Eras de 180 de minute a lăsat-o adesea să se simtă epuizată fizic.

După o serie de spectacole, „nu-mi părăsesc patul decât pentru a lua mâncare și a o duce înapoi în patul meu și a o mânca acolo”, a spus ea.

„Abia pot să vorbesc pentru că am cântat timp de trei spectacole la rând. De fiecare dată când fac un pas, picioarele mele fac „crunch, crunch, crunch” de la dansul pe tocuri.”

Vedeta a vorbit, de asemenea, despre idila ei înfloritoare cu starul de fotbal american Travis Kelce.

Cuplul a ajuns pe prima pagină a ziarelor în septembrie, când Swift a fost văzută alături de mama lui Kelce la unul dintre meciurile acestuia.

„În momentul în care m-am dus la acel prim meci, eram un cuplu”, a explicat ea, adăugând că s-au cuplat pentru prima dată în timpul verii.

„Cred că unii oameni cred că au văzut prima noastră întâlnire la acel meci? Nu am fi niciodată atât de psihotici încât să lansăm cu greu o primă întâlnire”.

Travis Kelce și Taylor Swift au devenit cel mai mare cuplu de celebrități al anului

Dar viața amoroasă a lui Swift este o nimica toată în comparație cu impactul ei cultural. Fiind deja un superstar înainte de 2023, cariera ei a atins noi culmi datorită turneului Eras – în cadrul căruia cântăreața interpretează în fiecare seară un set de 45 de cântece care acoperă întreaga carieră.

Cererea de bilete a fost atât de mare încât a blocat site-ul Ticketmaster, ceea ce a determinat o audiere a practicilor comerciale ale acestuia de către Senatul american.

La începutul turneului, în vară, fanii fără bilete s-au adunat în parcări doar pentru a asculta muzica. În Seattle, concertele ei au generat o activitate seismică echivalentă cu un cutremur cu magnitudinea 2,3.

„Mă simt ca un moment de avânt al carierei mele, care se întâmplă la 33 de ani”, a declarat ea pentru Time. „Și, pentru prima dată în viața mea, am fost suficient de rezistentă mental pentru a accepta ceea ce vine cu asta”.

Faza imperială a lui Swift vine după o perioadă în care a fost defăimată pentru pozițiile sale în ceea ce privește feminismul și politica – deși tăcerea ei cu privire la aceste probleme nu a pornit de la nimic mai sinistru decât o lipsă de încredere.

După ce s-a pronunțat împotriva lui Donald Trump și în favoarea dreptului la avort, ea a atins un moment de glorie creativă cu albumele Folklore și Evermore, din epoca pandemică, care au prezentat o abordare mai organică, indie-folk, a compoziției de cântece decât country-pop-ul care a făcut-o celebră.

Și-a cimentat revenirea cu albumul Midnights de anul trecut – o colecție de cântece pop, decolorate și lipsite de somn, bazate pe gândurile care o țin trează noaptea.

Taylor Swift cântă pe scenă în timpul turneului „Taylor Swift | The Eras Tour” la Estadio Olimpico Nilton Santos pe 17 noiembrie 2023 în Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

Redactorul-șef al Time, Sam Jacobs, a declarat că vedeta pop americană a fost „persoana rară care este atât scriitorul, cât și eroul propriei povești”, adăugând că Swift a „găsit o cale de a transcende granițele și de a fi o sursă de lumină”.

Luni, revista Time a anunțat lista scurtă de nouă candidați pentru acest titlu. Printre aceștia s-au numărat președintele chinez Xi Jinping, Vladimir Putin, Barbie și actorii și scriitorii de la Hollywood care au dat lovitura.

Pe lângă turneul său, Swift a lansat și cel mai bine vândut disc al anului 2023 – o reînregistrare a albumului 1989, vechi de zece ani.

În mod incredibil, ea are, de asemenea, al doilea și al treilea cel mai bine vândut album al anului în America, cu Midnights și Speak Now (Taylor’s Version).

Printre celelalte realizări ale ei din acest an:

Filmul din turneul Eras a devenit cel mai mare film de concert din toate timpurile, obținând 249 de milioane de dolari (197 de milioane de lire sterline) la box office-ul global.

a devenit cel mai mare film de concert din toate timpurile, obținând 249 de milioane de dolari (197 de milioane de lire sterline) la box office-ul global. Swift a devenit prima artistă în viață care a avut cinci albume simultan în Top 10 în SUA, cu 1989, Midnights, Folklore, Lover și Speak Now.

Ea a doborât recordul pentru cele mai multe albume care au ocupat prima poziție în topurile americane de către o femeie – 13 în total – depășind-o pe Barbara Streisand.

Swift a devenit prima compozitoare care a obținut șapte nominalizări la premiile Grammy pentru cântecul anului, devansându-i pe Sir Paul McCartney și Lionel Richie.

Cu opt nopți sold-out pe stadionul Wembley, Swift egalează un record de turnee în Marea Britanie stabilit de Take That.

Stimulată de turneul său, Swift a fost desemnată cea mai difuzată artistă din istoria Spotify și Apple Music.

Filmul Eras Tour al lui Taylor Swift a depășit filmul Never Say Never al lui Justin Bieber ca fiind cel mai profitabil film de concert din toate timpurile

Luna trecută, vedeta a fost declarată miliardară de către publicația de afaceri Bloomberg, care a estimat averea ei netă la 1,1 miliarde de dolari (907 milioane de lire sterline).

Doar alți trei muzicieni au atins statutul de miliardari – Rihanna, Beyoncé și Jay-Z.

Cu toate acestea, Swift este prima care a atins această bornă doar pe baza muzicii, întrucât averile rivalilor săi includ afaceri în domeniul modei, al produselor de înfrumusețare și al echipamentelor hi-fi.

Swift se află în prezent într-o pauză înainte de a lansa etapele asiatică și australiană ale turneului său Eras în februarie.

Spectacolele ajung în Europa în luna mai, iar Swift este de asemenea așteptată să lanseze o versiune reînregistrată a albumului său Reputation în noul an.

Decizia ei de a reface toate primele șase albume a venit după ce vechea ei casă de discuri, Big Machine, a vândut casetele ei masterale mogulului muzical Scooter Braun în 2019. Ulterior, acesta le-a vândut unei companii de investiții.

Vorbind pentru Time, ea a spus că inițial a dat înapoi la ideea, care fusese sugerată atât de tatăl ei, cât și de colega ei, Kelly Clarkson, vedetă pop.

„Mă uitam la ei și spuneam: „Cum aș putea face asta?”. Nimeni nu vrea să își refacă temele dacă, în drum spre școală, vântul îți spulberă referatul”.

În cele din urmă, ea a mers mai departe cu proiectul ca un act de rebeliune.

„Totul ține de modul în care te confrunți cu pierderea”, spune ea. „Eu răspund la durerea extremă cu sfidare”.

Sursa: BBC