Țările în care protestele generației Z au avut efecte de amploare, de la violențe la demiterea guvernelor

Protestele de amploare conduse de tineri au zguduit recent țări din diferite părți ale lumii, ducând adesea la violențe, distrugeri și chiar la demiterea guvernelor, scrie Statista. Acesta a fost cazul în această săptămână, când președintele Andry Rajoelina din Madagascar și-a dizolvat guvernul după ce 22 de persoane au murit și peste 100 au fost rănite în urma izbucnirii unor tulburări provocate de întreruperile de apă și electricitate. ONG-ul Visions of Humanity scrie că tinerii activi pe rețelele de socializare au condus proteste de acest gen, cerând nu numai îmbunătățirea condițiilor de viață, ci și schimbări mai ample în ceea ce privește responsabilitatea guvernului, egalitatea și lupta împotriva corupției.

Protestele de amploare din Nepal de la începutul lunii septembrie, care au dus la moartea a peste 70 de persoane și la demisia prim-ministrului țării, s-au concentrat pe furia față de stilul de viață luxos al elitelor politice ale țării, care își etalează bogăția pe rețelele de socializare pentru ca toată lumea – dar mai ales tinerii utilizatori de internet – să o vadă. Pentru demonstranți, acești politicieni și copiii lor – numiți „nepo kids” – simbolizează corupția profund înrădăcinată.

Asia a fost recent centrul protestelor conduse de tineri. Un alt protest important a avut loc în iulie anul trecut în Bangladesh, când țara s-a trezit implicată în tulburări de amploare, catalizate inițial de tinerii care protestau împotriva unui sistem bazat pe cote care aloca anumite funcții guvernamentale în funcție de apartenența la grupuri religioase, etnice și de altă natură. După o represiune violentă care, potrivit estimărilor, a provocat moartea a peste 1.000 de persoane, prim-ministrul de lungă durată al țării, Sheikh Hasina, a demisionat și a fugit din țară. În ultimele două luni, protestele conduse de tineri au zguduit și Indonezia și Filipine, pe fondul nemulțumirilor legate de oportunitățile economice, corupția și avantajele acordate membrilor parlamentului. La fel ca în cazul altor proteste din ultimele 12 luni, protestatarii indonezieni au vizat clădirile guvernamentale și casele politicienilor, în timp ce cei din Filipine s-au ciocnit cu poliția.

Proteste ale tinerilor au avut loc și în alte părți ale lumii, inclusiv în Kenya, Serbia, Peru și Maroc, tinerii protestând împotriva neglijenței guvernului, a politicilor nerealiste, a corupției și a lipsei oportunităților economice. În ultima țară, un colectiv numit GenZ 212 a participat la organizarea mișcării, care critică rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor, precum și sistemele educaționale și de sănătate deficitare.