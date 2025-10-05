Donald Trump l-a nominalizat pe noul ambasador al Statelor Unite la Budapesta
Donald Trump îl nominalizează pe omul de afaceri Benjamin Landa ca ambasador al Statelor Unite la Budapesta, transmite hvg.hu într-un articol al portalului de știri evreiesc Belaaz, citat de Nepszava.hu.
Potrivit surselor citate, omul de afaceri a făcut lobby intens pentru această funcție și ar fi negociat în Biroul Oval cu președintele american, care l-a și audiat la recomandarea fostului său consilier, Roger Stone.
Din această negociere ar fi rezultat o nominalizare: conform bazei de date a The Washington Post, Benjamin Landa a fost nominalizat oficial ca ambasador la Budapesta pe 2 octombrie 2025, urmând ca numirea să fie aprobată de Comisia de Afaceri Externe a Senatului, după o audiere.
Benjamin Landa este un influent om de afaceri evreu ortodox. S-a născut la New York și este co-fondator, președinte și CEO al companiei SentosaCare LLC, care gestionează cămine de bătrâni.
Bryan Leib, analist de politică externă, care a fost mult timp considerat un candidat probabil pentru această funcție, alături de foștii ambasadori David Cornstein și Nancy Goodman Brinker, l-a felicitat pe Twitter pentru nominalizare.
În acest moment, ambasada Statelor Unite la Budapesta este condusă de un însărcinat cu afaceri interimar, Robert Palladino, de când precedentul ambasador, David Pressman, a demisionat odată cu plecarea lui Joe Biden.
