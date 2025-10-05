Donald Trump l-a nominalizat pe noul ambasador al Statelor Unite la Budapesta

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Donald Trump îl nominalizează pe omul de afaceri Benjamin Landa ca ambasador al Statelor Unite la Budapesta, transmite hvg.hu într-un articol al portalului de știri evreiesc Belaaz, citat de Nepszava.hu.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit surselor citate, omul de afaceri a făcut lobby intens pentru această funcție și ar fi negociat în Biroul Oval cu președintele american, care l-a și audiat la recomandarea fostului său consilier, Roger Stone.

Din această negociere ar fi rezultat o nominalizare: conform bazei de date a The Washington Post, Benjamin Landa a fost nominalizat oficial ca ambasador la Budapesta pe 2 octombrie 2025, urmând ca numirea să fie aprobată de Comisia de Afaceri Externe a Senatului, după o audiere.

Benjamin Landa este un influent om de afaceri evreu ortodox. S-a născut la New York și este co-fondator, președinte și CEO al companiei SentosaCare LLC, care gestionează cămine de bătrâni.

Bryan Leib, analist de politică externă, care a fost mult timp considerat un candidat probabil pentru această funcție, alături de foștii ambasadori David Cornstein și Nancy Goodman Brinker, l-a felicitat pe Twitter pentru nominalizare.

În acest moment, ambasada Statelor Unite la Budapesta este condusă de un însărcinat cu afaceri interimar, Robert Palladino, de când precedentul ambasador, David Pressman, a demisionat odată cu plecarea lui Joe Biden.