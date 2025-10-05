Te simți mereu nelalocul tău? Cum să învingi „sindromul impostorului”

Îți este greu să accepți un compliment? Te simți jenat de propriile realizări? De la sărbătorirea victoriilor până la acceptarea eșecurilor, aceste sfaturi utile te vor ajuta să scapi de îndoielile de sine, arată o analiza The Guardian.

Se spune că „trebuie să te prefaci până reușești”. Dar ce se întâmplă când ai „reușit”, dar încă te simți ca un impostor? Termenul „fenomenul impostorului” a fost inventat în 1978 de psihologii americani Pauline Clance și Suzanne Imes, care au observat că studentele și pacientele lor erau pline de îndoieli cu privire la abilitățile lor. Un sondaj realizat în 2021 a arătat că până la 82% dintre oameni au experimentat ceea ce a devenit cunoscut sub numele de sindromul impostorului – acel sentiment persistent că ai păcălit pe toată lumea să creadă că știi ce faci.

„Sindromul impostorului este incredibil de frecvent în rândul clienților mei”, spune psihologul Dr. Jessamy Hibberd, autorul cărții The Imposter Cure. „Pare să fie mai grav în rândul persoanelor foarte competente, cu realizări înalte, care sunt aparent foarte de succes și experimentate.” Într-adevăr, Michelle Obama, David Bowie și Maya Angelou au vorbit cu toții despre sentimentul că nu merită succesul pe care îl au.

Hibberd spune că oamenii nu se simt impostori doar la locul de muncă: creșterea copiilor, relațiile și rețelele sociale pot provoca sentimente de inadecvare și o teamă profundă de a fi descoperiți. Sindromul impostorului poate duce la anxietate și depresie, poate interfera cu capacitatea noastră de a ne asuma riscuri și poate îngreuna progresul.

Deci, ce ar trebui să faci dacă nu poți scăpa de sentimentul că ești la un pas de a fi concediat pentru un e-mail prost formulat? Cum poți depăși teama că o zi proastă înseamnă că totul se va destrăma? Am cerut experților sfaturi despre cum să învingi definitiv sentimentele de îndoială de sine.

Urmărește-ți temerile

„Persoanele cu sindromul impostorului prevăd adesea scenariul cel mai pesimist și refuză oportunitățile, deoarece cred că lucrurile ar putea merge prost și apoi vor fi descoperiți”, spune Hibberd. „Am avut recent această experiență, când am încercat să mă conving să renunț la o prezentare publică, deoarece eram nervoasă că nu va merge bine.”

Pentru a depăși acest lucru, Hibberd își încurajează clienții să-și noteze predicțiile anxioase și apoi să urmărească ce se întâmplă de fapt – ceva ce face și ea însăși. „Când începi să faci acest lucru, îți dai seama că nu se întâmplă nimic rău, ci, de fapt, lucrurile merg în mod normal”, spune ea. „Îți crește încrederea și siguranța pe măsură ce îți dai seama că este doar creierul tău impostor care vorbește, că nu este realist. Data viitoare când mi se va cere să țin un discurs și mă voi simți nervoasă, pot să privesc înapoi și să-mi amintesc că m-am simțit așa și înainte, dar voi putea și să urmăresc cât de mulțumită m-am simțit după aceea.”

Înoată în necunoscut

„Cei dintre noi care se simt impostori au adesea convingerea că trebuie să fim întotdeauna experți sau să avem totul sub control”, spune Amanda Brenkley, coach de afaceri și terapeut. „De fapt, a porni de la un punct de necunoaștere este o superputere, nu o slăbiciune.”

Este posibil, spune Brenkley, să antrenezi creierul să se simtă confortabil cu incertitudinea și să se bucure de înotul în necunoscut. „Nu trebuie să vii cu toate armele pregătite, știind totul”, spune ea. „Amintește-ți că este perfect în regulă să spui „nu știu”; este bine să pui întrebări; poate fi împuternicitor să ceri ajutor. De fapt, s-ar putea să descoperi că oamenii răspund mai bine la un elev curios, decât la un expert care le știe pe toate.”

Fizicianul laureat al premiului Nobel Richard Feynman a adoptat această filosofie, descompunând ideile noi și complexe în ceea ce el a numit „Caietul lucrurilor pe care nu le știu”, o tehnică care a devenit cunoscută sub numele de Metoda Feynman. Acceptă faptul că nu vei ști niciodată totul și că este în regulă. Poate chiar începe să-ți ții propriul caiet.

Sărbătorește-ți victoriile

„Cei care suferă de sindromul impostorului tind să fie foarte duri cu ei înșiși când lucrurile nu merg bine și să minimalizeze orice succes pe care îl au”, spune Hibberd. „Când lucrurile merg bine, ei spun „am avut doar noroc” sau „am avut o echipă bună”, motiv pentru care nu se simt niciodată suficient de buni și se simt detașați de realizările lor.”

Pentru a combate acest lucru, Hibberd le cere clienților săi să noteze trei lucruri pe care le-au făcut bine în fiecare zi. „Le cer să le citească în sesiunile noastre și la început le este incredibil de greu”, spune ea. „Vor spune: „Oh, am uitat să o fac” sau se vor agita vizibil în timp ce mi le citesc. Oamenilor le este mult mai ușor să repete lucrurile cu care nu au fost mulțumiți. Dar, în timp, sărbătorirea victoriilor în acest fel devine mai naturală și poți chiar să echilibrezi gândurile negative cu cele pozitive.”

Creați un CV care să combată sindromul impostorului

„Le cer clienților să scrie o listă lungă cu realizările lor sau să creeze un CV cuprinzător cu tot ce au făcut și să îl completeze în permanență”, spune coach-ul de viață Ash Ambirge, autorul cărții The Middle Finger Project: Trash Your Imposter Syndrome and Live the Unf*ckwithable Life You Deserve. „Le spun să-și imagineze că fac acest lucru pentru cineva care nu este din industria lor. Multe dintre lucrurile uimitoare pe care le-au realizat nu le-au scris niciodată.

