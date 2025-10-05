Atena îmbrățișează apicultura urbană, stupii de pe acoperișuri aducând producția de miere în oraș

Nikos Chatzilias își petrece zilele îngrijind colonii de albine bâzâitoare, cu o priveliște unică asupra acoperișurilor capitalei Greciei.

El se numără printre zecile de atenieni care au adoptat apicultura urbană pentru a sprijini ecosistemele locale, a se reconecta cu natura și a se bucura de mierea aromată de plantele și florile locale ale fiecărui cartier.

Chatzilias, în vârstă de 37 de ani, a fost un mare consumator de miere, pe care o mânca la micul dejun cu pâine și ceai și o folosea pentru a înlocui zahărul peste tot, inclusiv în prăjituri și alte dulciuri.

A devenit nemulțumit de produsele obișnuite și a decis să își facă propriile produse, înscriindu-se la cursuri de apicultură în 2020 și devenind un profesionist la scurt timp după aceea.

„Am văzut că funcționează foarte bine pentru stupi. Pentru noi, contactul zilnic cu albinele ne-a adus multă bucurie și de aceea am continuat”, a spus el.

În această vară, Chatzilias a avut grijă de 30 de stupi pe care i-a amplasat pe șapte acoperișuri din zona Atenei, inclusiv unul cu vedere la Parthenon.

Cele aproximativ 1,2 milioane de albine din stupii săi au produs 500 de kilograme de miere, aproximativ greutatea unui urs brun mare. Fiecare lot a fost ambalat și denumit după cartierul său de origine.

Gusturile variate ale mierii din Atena, a explicat el, provin din proporția de eucalipt, salcâm și portocală amară prezente în diferite zone ale orașului, plus alte plante. Pe coasta de sud, de exemplu, pinii conferă o notă de pădure.

Apicultura urbană nu este o noutate nici în lume, nici în Atena. Cu decenii în urmă, familiile grecești aduceau stupii cu ele atunci când se mutau de la țară. Dar Chatzilias consideră că apicultura de astăzi este mai intenționată și mai axată pe implicațiile asupra mediului, ceea ce are rezonanță în întreaga societate.

Una dintre recrutele recente ale lui Chatzilias’, Aggelina Chatzistavrou, s-a îndrăgostit pentru prima dată de albine pe când era studentă la universitate.

„Mi-a plăcut foarte mult ideea de a avea propria mea”, a spus ea pe acoperișul ei cu vedere la Acropole. „Dacă toată lumea ar putea avea un stup într-un spațiu deschis la ei acasă, cred că ar schimba mediul nostru într-un mare fel.”

În ciuda interesului crescând, potențialii apicultori pot fi opriți de obiecțiile colegilor lor de bloc. Apicultura urbană presupune transportarea stupilor grei pe scări până pe acoperișuri pentru primăvară și coborârea din nou înainte de venirea iernii.

„Există temeri de genul: „M-ar putea înțepa pe mine, pe copiii mei, pe câinele meu. Ce se întâmplă dacă sunt alergic?” a spus Chatzilias. „În general, pentru orășeni – pentru că au fost izolați de natură timp de atât de mulți ani – chiar și ceva natural care se întâmplă (…) poate provoca teamă.”

Ciclurile constante de înflorire ale diferitelor plante prietenoase cu polenizatorii din Atena îl fac un cadru ideal pentru a experimenta lăsarea albinelor pe acoperișuri pe tot parcursul anului, ceea ce face pentru prima dată în acest an, a spus el.

„Chiar și cu un mediu urban haotic pe care l-am creat, natura – sau ceea ce rămâne din ea în oraș – încă răspunde și poate da viață,” a spus Chatzilias.